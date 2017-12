Koniec leniuchowania. Radwańska poznała pierwszą rywalkę

Turniejem w Auckland rozstawiona z numerem 4 Agnieszka Radwańska rozpoczyna nowy sezon. Na otwarcie ASB Classic zmierzy się z brazylijskim numerem 1 Beatriz Haddad Maią.

Największe miasto Nowej Zelandii dobrze kojarzy się Radwańskiej. Kiedy inaugurowała tu sezon w 2013 roku, wygrała całe zawody. W finale pokonała Belgijkę Yaninę Wickmayer 6:4, 6:4.

Zmagania w 2018 roku - Radwańska wyjdzie na kort w poniedziałek lub we wtorek - rozpocznie od pojedynku ze znaną na razie głównie u siebie Beatriz Haddad Maią. To pierwsza rakieta Brazylii, choć na razie bez większych sukcesów na koncie. 21-latka z Rio de Janeiro nie wygrała w karierze żadnego turnieju rangi WTA, a w zeszłym sezonie jej największym osiągnięciem był finał w Seulu. We wrześniu leworęczna Brazylijka doszła do rekordowego 58. miejsca w rankingu, sezon zakończyła jako 71. rakieta świata. Radwańska utrzymała miejsce pod koniec trzeciej dziesiątki.

Agnieszka Radwańska i Beatriz Haddad Maia nigdy przeciwko sobie nie grały, co może stanowić pewną trudność szczególnie dla najlepszej polskiej tenisistki.

W Auckland Radwańska rozstawiona jest z numerem 4. W ćwiartce krakowianki znalazła się również turniejowa piątka Lauren Davis. W półfinale Radwańska może się spotkać z najwyżej rozstawioną Karoliną Woźniacką, z którą przygotowywała się do tego turnieju.

