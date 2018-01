Dymisje po skandalu w amerykańskiej gimnastyce

Trzech członków zarządu władz gimnastyki w USA podało się do dymisji w związku z aferą seksualną z udziałem byłego lekarza federacji Larry'ego Nassara. Swoje funkcje przestali pełnić prezes Paul Parilla, jego zastępca Jay Binder i skarbnik Bitsy Kelley.

Zdjęcie Larry Nassar /AFP

W Lansing (Michigan) odbywa się proces Nassara, który miał dopuścić się molestowania seksualnego dziewczynek i dorosłych. Zeznania ma złożyć łącznie ok. 160 ofiar 54-letniego obecnie lekarza, który przyznał się do winy. Oskarżenie domaga się od 40 do 125 lat pozbawienia wolności.

Nassar już został skazany na 60 lat za posiadanie pornografii dziecięcej.

"Zgadzamy się z decyzją tych działaczy o dymisji. Ten krok pomoże nam wprowadzić odpowiednie zmiany w naszej organizacji" - przyznał szef federacji gimnastycznej w USA Kerry Perry, cytowany w związkowym oświadczeniu.

Jego poprzednik Steve Penny podał się do dymisji w marcu ubiegłego roku po fali krytyki, jaka spadła na federację za niewłaściwą reakcję na doniesienia o przestępstwach Nassara.

Wśród ofiar lekarza znalazła się m.in. czterokrotna mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro Simone Biles.

Skandal w amerykańskiej gimnastyce ujawnił ponad roku temu dziennik "Indianapolis Star", według którego w ostatnich 20 latach aż 368 zawodniczek z klubów afiliowanych przy krajowej federacji padło ofiarą agresji seksualnej ze strony lekarzy i trenerów. Niektóre z ofiar przestępstw miały mniej niż 13 lat.