ME w biathlonie. Chloe Chavelier ze złotym medalem w biegu indywidualnym

Francuzka Chloe Chevalier, mimo jednej karnej minuty, zdołała wywalczyć w Ridnaun tytuł mistrzyni Europy w biegu indywidualnym. Druga Alexia Runggaldier i trzecia Wiktoria Sliwko były bezbłędne na strzelnicy, ale do triumfatorki straciły niemal minutę.

Zdjęcie Chloe Chevalier /Getty Images

- Kluczem do zwycięstwa był spokój – powiedziała po środowym starcie Chevalier. – Po jednym pudle podczas pierwszego strzelania w pozycji stojąc, nie przejęłam się końcowym wynikiem i zbytnio się nie denerwowałam. Cieszyłam się, że jestem na trasie i że tak pięknie świeci słońce. To, że nie martwiłam się karną minutą okazało się najważniejsze – podkreśliła.

Dobry humor nie opuszczał również drugiej Włoszki Alexii Runggaldier, która do zwyciężczyni straciła 47,7 s.

- Bardzo miło jest wywalczyć medal u siebie w domu. W grudniu chorowałam i dopiero teraz wracam do formy, więc to podium bardzo mnie cieszy. To doda mi pewności siebie przed Pjongczangiem. Wiedziałam, że jeśli nie spudłuję podczas ostatniego strzelania, wygram. Bałam się jeszcze o formę biegową na ostatnim okrążeniu – przyznała Runggaldier.

Czwartek jest dniem przerwy w mistrzostwach Europy. Na piątek zaplanowano sprinty.

Relacje na żywo z imprezy w Rindaun w Eurosporcie 2 w sobotę i w niedzielę.