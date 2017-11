Pjongczang 2018. Prezydent IBU liczy na występ rosyjskich biathlonistów

Prezydent Międzynarodowej Unii Biathlonu (IBU) Anders Besseberg ma nadzieję, że rosyjscy sportowcy będą mogli wystartować w tej dyscyplinie na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu. Ostateczną decyzję podejmie Komitet Wykonawczy MKOl i ogłosi ją 5 grudnia.

"Oczywiście, że chętnie zobaczyłbym rosyjskich biathlonistów na igrzyskach. Należą do najlepszych na świecie, a każdy chce oglądać najsilniejszych na starcie, czy to w Pucharze Świata, mistrzostwach globu, czy na olimpiadzie" - powiedział Norweg na łamach rosyjskiej gazety "Sport-Express".



Występ "Sbornej" w Korei Płd. stoi pod znakiem zapytania w związku z procederem dopingowym w tym kraju. Wykryto, że dochodziło do manipulacji przy wynikach testów rosyjskich sportowców podczas igrzysk w Soczi w 2014 roku. Później zdyskwalifikowano reprezentantów tego kraju z niektórych dyscyplin letniej olimpiady w Rio de Janeiro 2016.

Reklama

"Zawodnicy innych krajów też chcieliby rywalizować z najlepszymi. Jeśli ktoś nie przyjedzie, wtedy zwycięstwo nie smakuje tak dobrze..." - ocenił Besseberg.

IBU była krytykowana w minionym sezonie przez wielu czołowych biathlonistów, m.in. zdobywcę Pucharu Świata w ostatnich sześciu sezonach Martina Fourcade'a, za zbyt łagodne podejście do sprawy dopingu. Francuz groził bojkotem zawodów po tym, jak do publicznej wiadomości podano, że w proceder zamieszanych było ponad 30 Rosjan uprawiających tę dyscyplinę.

W lutym, przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Hochfilzen, zwołano nadzwyczajny kongres IBU. Komitet Wykonawczy dał wówczas Rosji dwa tygodnie na dobrowolne wycofanie się z organizacji MŚ w 2021 roku, przyznanych wcześniej Tiumeni. Gospodarze nie zrzekli się swojego statusu, więc IBU anulowała decyzję o przyznaniu imprezy.

Nowy gospodarz ma zostać wybrany w 2018 roku na kongresie w Chorwacji. Wtedy też mają zostać uchwalone nowe przepisy antydopingowe.