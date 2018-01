PŚ w biathlonie. Na niemieckiej ziemi szósty raz Johannesa Boe w sezonie

Trwa niesamowita walka Norwega i Francuza. Tym razem to Johannes Boe był lepszy od Martina Fourcade’a. Stało się to w biathlonowym biegu ze startu wspólnego na dystansie 15 kilometrów w Pucharze Świata w niemieckim Ruhpolding. Na trzeciej pozycji znalazł się Antonin Guigonnat. Polacy oczywiście nie startowali.

Boe od początku biegł w czołówce, a Fourcade miał problemy na strzelnicy. Po trzecim na niej pobycie i dwóch pudłach na koncie tracił do Norwega ponad 40 sekund. Potem jednak nie tylko kapitalnie biegł, ale strzelał bezbłędnie.

Przed ostatnim strzelaniem prowadzący Boe miał 13 sekund przewagi nad Niemcem Simonem Schemppem. Norweski 24-latek spudłował w czwartej próbie i przed faworytem gospodarzy otworzyła się dobra szansa. Nie dał rady jej wykorzystać. Także spudłował i nawet jedna karna runda Norwega nic nie zmieniła. Schempp stracił miejsce na podium na rzecz Francuza Antonina Guigonnata i Fourcade’a, który cały czas przyspieszał.

Ci dwaj zawodnicy ambitnie walczyli do końca o doścignięcie biathlonisty ze Skandynawii, ale cały czas mieli stratę około dziesięciu sekund.

Ostatecznie Boe wygrał z przewagą 4,5 sekundy nad Fourcade’m i ponad ośmiu nad Guigonnatem.

To było szóste zwycięstwo Norwega w sezonie, a 19. w karierze. Łącznie ma 32 miejsca na podium. W klasyfikacji generalniej PŚ odrobił sześć punktów do liderującego cały czas Fourcade’a. Trzeci w tym rankingu Jakob Fak był tym razem dziesiąty. A to dobrze biegnący do ostatniego strzelenia Schempp ostatecznie zajął szóstą pozycję. Karna runda kosztowała go podium.

Dla niedzielnego triumfatora to było drugie indywidualne podium w Ruhpolding w ciągu kilku dni. W środę był trzeci w biegu na 20 kilometrów. Tamtego dnia najlepszy był Fourcade.

Krzysztof Srogosz