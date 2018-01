PŚ w biathlonie. Weronika Nowakowska zajęła 29. miejsce w biegu masowym w Anterselvie

Weronika Nowakowska nie zaliczy do udanych występu w biegu masowym biathlonowego Pucharu Świata we włoskiej Anterselvie. Polka popełniła aż siedem błędów na strzelnicy i zajęła przedostatnie 29. miejsce. Wygrała Białorusinka Daria Domraczewa.

Zdjęcie Weronika Nowakowska /AFP

Reprezentacja Polski pojechała do Anterselvy w rezerwowym składzie. Pierwsza kadra "odpuściła" ten start, żeby w Ruhpolding szlifować formę na igrzyska olimpijskie w Pjongczangu. Wyjątek zrobiła Weronika Nowakowska, który wybrała się do Włoch, żeby wziąć udział w biegu masowym. Wszystko dlatego, żeby nie stracić punktów w Pucharze Świata. Polka plasuje się klasyfikacji generalnej na 20. miejscu, co zapewnia jej udział w biegu masowym podczas IO.

Pierwsze strzelanie ustawiło stawkę. Dużo biathlonistek było bezbłędnych. Najlepiej poradziła sobie Dorothea Wierer, która objęła prowadzenie. Nowakowska, podobnie jak liderka klasyfikacji generalnej PŚ Kaisa Makarainen czy Słowaczka Anastazja Kuzmina, pomyliła się raz. Zepchnęło to Polkę na 20. miejsce, a jej strata do Wierer wynosiła 48 sekund.



Piękna Włoszka nie pomyliła się także podczas drugiej wizyty na strzelnicy. Tym razem celne oko miała także Makarainen. Niestety, Nowakowska zaliczyła dwa pudła i na półmetku rywalizacji stało się jasne, że nie zajmie wysokiego miejsca. Strata Polki była już wtedy potężna. Wynosiła prawie dwie minuty.



Makarainen biega znacznie lepiej niż Wierer i dogoniła Włoszkę. Razem wbiegły na strzelnicę. Więcej zimnej krwi zachowała faworytka gospodarzy, która znów umieściła wszystkie pociski w celu. Finka nie wytrzymała i pomyliła się dwukrotnie. Wierer wybiegła na trasę z bezpieczną przewagą 23 s nad drugą Kuzminą. Nowakowska dołożyła kolejne dwa pudła i spadła na przedostatnie miejsce.



Wierer miała sytuację komfortową przed ostatnim strzelaniem. Włoszka jednak dwukrotnie spudłowała i niespodziewanie dała szansę rywalkom. Z prezentu skorzystała Daria Domraczewa, która nie pomyliła się ani razu. Białorusinka wyszła na prowadzenie. Karną rundę musiała pokonać Kuzmina. Reprezentantka Słowacji miała tylko trzy sekundy straty do liderki. Domraczewa zachowała jednak sporo sił i jeszcze powiększyła przewagę. Niezagrożona Białorusinka samotnie minęła linię mety jako pierwsza. Drugie miejsce zajęła Kuzmina, a trzecie Makarainen. Załamana Wierer przybiegła na siódmej pozycji.

Nowakowska w sumie musiała pokonywać aż siedem karnych rund. Polka zajęła przedostatnie 29. miejsce ze stratą 5.41.5 do Domraczewej.

Kolejna runda PŚ odbędzie się dopiero po rozpoczynających się 9 lutego igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu.

