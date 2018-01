PŚ w biathlonie. Żuk, Mitoraj, Mąka i Pitoń pobiegną w Anterselwie

Kamila Żuk, Kinga Mitoraj, Anna Mąka i Karolina Pitoń otrzymają od trenera Tobiasa Torgersena szansę pokazania swoich umiejętności podczas zawodów biathlonowego Pucharu Świata we włoskiej Anterselwie. Jedyną biathlonistką zespołu „A”, która wystartuje w Południowym Tyrolu będzie Weronika Nowakowska, która weźmie udział w biegu ze startu wspólnego.

Żuk, Mitoraj, Mąka i Pitoń w ten weekend bardzo poprawnie zaprezentowały się w zawodach Pucharu IBU w Arber. Wszystkie wywalczyły punkty, a sobotni sprint tylko Mąka ukończyła poza czołową „20” (była 26.). Trener Tobias Torgersen od początku sezonu planował wycofać czołowe zawodniczki z zawodów w Anterselwie i swojej decyzji nie zmienił.

- Na styczeń zaplanowano trzy tygodnie intensywnych startów w Pucharze Świata. A nam zależy na tym, by w dobrej formie dotrwać do końca igrzysk w Pjonczangu. Stąd decyzja o nieobecności w Anterselwie zespołu „A”. Tam stadion położony jest wysoko, co sprawia, że trudniej o regenerację. W kluczowym momencie sezonu nie chciałem ryzykować – oświadczył Torgersen.

W najbliższych dniach czołowa czwórka (Nowakowska, Monika Hojnisz, Magdalena Gwizdoń, Krystyna Guzik) trenować będzie w Ruhpolding.

- Podczas zgrupowania można dokładnie pracować nad podstawami. Tu jest miejsce na eliminowanie podstawowych błędów. Na obozach łatwiej być blisko sportowców i wpływać na poprawianie błędów. Podczas zawodów drobne błędy mogą wejść w krew – stwierdził Torgersen.

Z tej czwórki w Anterselwie wystartuje tylko Nowakowska, która pobiegnie w „masówce”.

- Weronika pozostanie w Ruhpolding, a do Anterselwy pojedzie dopiero w przeddzień biegu. Potem z miejsca tu wróci. To niełatwa decyzja w kontekście walki o czołową „15” Pucharu Świata. Wiadomo, że w sprincie i pościgu do wywalczenia jest dużo punktów. Musimy jednak wierzyć w nasz plan i się go trzymać. Zarówno ja, jak i Weronika, wierzymy, że to najlepszy sposób na przygotowanie się do igrzysk. Jeśli utrzyma ona obecny poziom, to i tak zakwalifikuje się do biegu masowego w Pjongczangu – ocenił Torgersen.

Z kolei Żuk, Mitoraj, Mąka i Pitoń do startu w Anterselwie przygotowywać się będą w Obertilliach.

Z Ruhpolding Bartosz Rainka