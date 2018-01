37. Bieg Gwarków przełożony na 3-4 lutego

37. Bieg Gwarków został przełożony na termin rezerwowy - 3-4 lutego. Powodem jest brak śniegu.

Bieg był zaplanowany na 20-21 stycznia.



- Niewielkie jego ilości na Przełęczy Jugowskiej w Górach Sowich uniemożliwiają przeprowadzenie imprezy w planowanym terminie - poinformował Mariusz Gawlik, prezes spółki Aqua Zdrój, która jest współorganizatorem zawodów.



- W historii imprezy, należącej do największych masowych biegów narciarskich w Polsce, to już kolejna taka decyzja spowodowana kaprysami zimowej aury. Postanowiliśmy przenieść "Gwarki" na termin rezerwowy, 3-4 lutego. Liczymy, że uda się wtedy doprowadzić do rywalizacji na 20 i 10 km techniką klasyczną - dodał.



Pierwszego dnia odbyłby się bieg główny, a następnego Memoriał Józefa Pawlika.



Słabe opady śniegu są tej zimy przyczyną kłopotów dla organizatorów imprez narciarskich.



- Na Dolnym Śląsku odwołano m. in. zawody biathlonowe na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju, a także zimowy triathlon o Puchar Gór Suchych koło schroniska "Andrzejówka". Biegać można jedynie w Jakuszycach, gdzie za kilka tygodni zaplanowano Bieg Piastów - wyjaśnił Gawlik.



Pierwszy Bieg Gwarków odbył się 26 lutego 1978 roku wokół schroniska "Andrzejówka". W 1986 roku odnotowano rekordowa liczbę startujących - 4345 zawodników. W ub. r. po raz pierwszy imprezę przeniesiono na Przełęcz Jugowską u podnóża Wielkiej Sowy (1014 m n.p.m.).