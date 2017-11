Marit Bjoergen miażdży, Justyna Kowalczyk 18. podczas PŚ w Kuusamo!

Marit Bjoergen od razu miażdży konkurencję. Wielka Norweżka zdecydowanie wygrała bieg na 10 km stylem klasycznym, podczas Pucharu Świata w Kuusamo. Najlepsza polska biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk straciła do niej 78 sekund i zajęła 18. lokatę.

Zdjęcie Justyna Kowalczyk podczas PŚ w Kuusamo. /PAP

- Piątkowy sprint mi się nie udał, więc chciałam się odegrać. Warunki śniegowe były ciężkie, ale jak na nie osiągnęłam dosyć dużą prędkość i wygrałam - cieszyła się Bjoergen.





Na pierwszym odcinku pomiarowym, po 1,2 km, Kowalczyk była długo na 12. pozycji, ze stratą 12 s do Finki Anno Kaisy Saarinen. Gdy jednak do akcji wkroczyły Norweżki, Polska spadła na 20. lokatę.

Na kolejnym odcinku, po pokonaniu 3.1 km Justyna zbliżyła się do czołówki - była ósma i traciła tylko osiem sekund do Saarinen. Później jednak na czoło wyszła 24-letnia Austriaczka Teresa Stadlober, która o 3 s wyprzedziła Saarinen i zepchnęła Justynę na 9. miejsce.

Najgroźniejsze rywalki Polki - Heidi Weng i Marit Bjoergen wystartowały później. Marit na pierwszym odcinku była najszybsza. Po 3.1 km Bjoergen była tylko o 0.2 s przed Stadlober i o 1.4 s. przed rodaczką Weng. Justyna, po dobiegnięciu do tego odcinka najlepszych zawodniczek, była 12.





Druga ze startujących w stawce Polek - Ewelina Marcisz od początku radziła sobie słabo, zamykając stawkę - zajmowała niechlubne ostatnie, 42. miejsce.



Do półmetka Kowalczyk dobiegła w 13:03 min. Początkowo dało jej to szóste miejsce, ale później zepchnęły ją niżej Stadlober i Norweżki. Polska "Królowa Nart" po pięciu km była 14. i od Bjoergen pokonała ten dystans wolniej o 27 sekund.

Marcisz po 5 km traciła do liderki minutę i 20 sekund.





Na kolejnym pomiarze, po 6.2 km strata Justyny, która nadal była na 14. pozycji, była już znaczna - 41.7 s. Bjoergen twardą ręką wprowadzała swe rządy, gdyż po tym odcinku prowadziła już o ponad dziewięć sekund nad Stadlober i Weng.



Osiem kilometrów zawodniczka z Kasiny Wielkiej pokonała w 21:56 min, co początkowo dawało jej piątą pozycję, ale gdy do tego pomiaru dotarła czołówka, Polka wypadła z "10", tracąc do Marit ponad 52 sekundy.

Na metę Kowalczyk dotarła po 26:26.2 min i w momencie jej przekraczania, była czwarta, ze stratą 12 s. do prowadzącej wówczas Anastasji Siedowej z Rosji. Później jednak nasza zawodniczka wypadła z czołowej dziesiątki.



Bjoergen próbowała gonić Szwedka Charlotte Kalla. Po dystansie 8.1 km traciła do wielkiej Norweżki zaledwie sekundę! Na końcówce nie wytrzymała jednak tempa, metę osiągnęła w czasie o 17 sekund słabszym niż Marit Bjoergen.



Czołówka w biegu na 10 km stylem klasycznym, Puchar Świata w Kuusamo:



1. Marit Bjoergen (Norwegia) - 25:07.6

2. Charlotte Kalla (Szwecja) - -17 s. straty

3. Ingvild Oestberg (Norwegia) - 17.8 s. straty



4. Heidi Weng (Norwegia) - 34 s. straty



5. Teresa Stadlober (Austria) - 36.4 s. straty

18. Justyna Kowalczyk - 78.6 s. straty

63. Ewelina Marisz - 2:34 min straty