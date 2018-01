Anthony Joshua zarobi 18 milionów funtów za walkę z Parkerem

Nieoficjalnie wiadomo już, ile zarobią Anthony Joshua (20-0, 20 KO) i Joseph Parker (24-0, 18 KO) za walkę unifikacyjną w wadze ciężkiej.

Zdjęcie Anthony Joshua i Joseph Parker /AFP

Joshua, mistrz IBF i WBA, ma otrzymać ok. 18 milionów funtów, a więc ponad 85 milionów złotych. Parker, który położy na szali pas WBO, dostanie ponoć przeszło dwa razy mniej - ok. 7 milionów (ponad 33 miliony zł). Wcześniej informowano, że gaża Nowozelandczyka będzie wyższa i wyniesie blisko 12 milionów.



Zgodnie z ustaleniami kontraktowymi Parker zarobi dużo więcej w rewanżu, do którego dojdzie, jeśli pokona Joshuę. Za drugi pojedynek miałby otrzymać większą część zysków - 55%.



Walka Joshua-Parker odbędzie się 31 marca na Principality Stadium w Cardiff. Ostatni występ Joshuy na tym obiekcie, październikową potyczkę z Carlosem Takamem, oglądało z trybun 78 tys. widzów. Anglik zarobił wówczas ok. 20 milionów funtów.