Anthony Joshua: Znokautuję każdego, kto stanie mi drodze

Anthony Joshua (20-0, 20 KO) tryska pewnością siebie i zapowiada, że znokautuje każdego, kto stanie na jego drodze. A w tej chwili wydaje się, że najbliżej mu do walki z Josephem Parkerem (24-0, 18 KO), mistrzem WBO, pod koniec marca w Londynie.

Zdjęcie Anthony Joshua (z lewej) w październiku wygrał z Carlosem Takamem /AFP

Parker, Deontay Wilder (WBC), szykujący się do powrotu Tyson Fury? Każdy z nich to wielka walka, zaszczyt i pieniądze. Nic więc dziwnego, że właśnie w tych zawodników AJ celuje najbardziej.



"Siła Fury'ego polega na tym, że jest wysoki i stosunkowo niewygodny. Ciężko byłoby go rozgryźć. Już teraz wiem natomiast, jak powinienem boksować z Wilderem i Parkerem" - zapewnia panujący champion organizacji WBA i IBF.



"Parkera znokautowałbym bez problemu. Z Wilderem potrwałoby to nieco dłużej, lecz jego również bym znokautował, tylko trochę później niż Parkera. Wystarczyłby jeden czysty cios. Nie złapałbym go może na początku, ale jak już w końcu go trafię, to położę. Inaczej wyglądałoby starcie z Tysonem Furym. Być może momentami, tak jak z Kliczką, byłbym w piekle, ale na koniec również bym zwyciężył" - dodał Joshua.