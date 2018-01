Anthony Joshua zostanie odchudzony

Trener Rob McCracken zamierza nieco odchudzić Anthony'ego Joshuę (20-0, 20 KO) przed walką unifikacyjną w wadze ciężkiej z Josephem Parkerem (24-0, 18 KO).

Zdjęcie Anthony Joshua (z lewej) w walce z Carlosem Takamem /AFP

Na ceremonii ważenia przed ostatnim pojedynkiem, październikową potyczką z Carlosem Takamem, Joshua ważył ponad 115 kg - najwięcej w całej swojej karierze. Zdaniem części obserwatorów tak duża waga negatywnie odbiła się na kondycji Anglika.

- Teraz kładziemy nacisk na to, aby był tak szybki, jak to możliwe, i aby przyjmował jak najmniej ciosów. Pozwoli mu na to niższa waga - mówi McCracken.

- Obóz przed tą walką trwa 12 tygodni, dzięki temu mogę mu dać parę dni wolnego. Przed świętami trenowaliśmy przez cztery tygodnie w Londynie, robiliśmy cardio i trenowaliśmy boks, jest więc w dobrej formie, ma trochę smuklejszą sylwetkę - dodaje.

Pojedynek Joshua-Parker być może zostanie oficjalnie potwierdzony jeszcze w tym tygodniu. Pięściarze mają się zmierzyć 31 marca na stadionie narodowym w Cardiff.