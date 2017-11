Centeno przegrał z Sulęckim, teraz zaboksuje o pas

Pięściarz Hugo Centeno (26-1, 14 KO) nie tak dawno temu dostał srogą lekcję od Maćka Sulęckiego, ale to on, a nie Polak, pierwszy przystąpi do walki o tytuł. Trzeba jednak przyznać, że zapracował sobie na to, nokautując efektownie pod koniec sierpnia dobrego Immanuwela Aleema.

Zdjęcie Maciej Sulęcki (na zdjęciu) może być rozczarowany /AFP

Przeciwnikiem wysokiego pięściarza z Kalifornii będzie silny jak tur Jermall Charlo (26-0, 20 KO), dawny mistrz świata kategorii junior średniej, obecnie obowiązkowy pretendent do pasa WBC w średniej. Wszystko potwierdził Maurcio Sulaiman, prezydent organizacji.

Reklama

Obozy Giennadija Gołowkina (37-0-1, 33 KO) i Saula Alvareza (49-1-2, 34 KO) negocjują warunki kontraktowe rewanżu. Tak więc tytuły WBC, WBA i IBF są zajęte. Dlatego też władze World Boxing Council zdecydowały się przeprowadzić walkę o pas WBC w wersji tymczasowej, a zwycięzca ewentualnego rewanżu GGG z Canelo musiałby się potem skonfrontować właśnie z lepszym z dwójki Charlo vs Centeno.

Starcie o pas WBC Interim miałoby odbyć się już na początku przyszłego roku. Być może nawet 20 styczniapodczas gali z udziałem Errola Spence'a i Lamonta Petersona.