Deontay Wilder do Anthony'ego Joshuy: Zakończę twoją karierę

- Jestem gotowy. Doprowadźmy koniecznie do tej walki - mówi Deontay Wilder (39-0, 38 KO), mistrz świata wagi ciężkiej federacji WBC, zwracając się w stronę Anthony'ego Joshuy (20-0, 20 KO), posiadacza pasów WBA i IBF.

Zdjęcie Deontay Wilder /AFP

Po ekspresowym zwycięstwie w rewanżu nad Bermanem Stivernem, który wcześniej jako jedyny przetrzymał pełen dystans z "Brązowym Bombardierem", Amerykanin nabrał jeszcze większej ochoty do unifikacji. I coraz głośniej nawołuje AJ-a do walki.



"To będzie jedna z najbardziej spektakularnych i największych walk w historii. Wspólnie możemy pobić rekordy. Jestem gotowy, nie wiem natomiast, czy on również? Kiedy w końcu dojdzie do naszego pojedynku, zakończę karierę Joshuy na dobre!" - odgraża się Wilder.



"Nasze starcie przywróci blask wadze ciężkiej i nawiążę do wielkich walk z przeszłości, kiedy Ali, Foreman i Frazier, mierzyli się między sobą" - dodał champion World Boxing Council z sześcioma skutecznymi obronami tytułu na koncie.