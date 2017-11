Deontay Wilder: Joshua chce zgarnąć kolejne miliony

- Uważam się za najlepszego pięściarza świata wagi ciężkiej i po prostu chcę dostać okazję, by móc to udowodnić. Nic więcej. A jeśli ją dostanę, to pokażę, że mówię prawdę - zapowiada dążący do unifikacji wszystkich pasów mistrz świata federacji WBC, Deontay Wilder (39-0, 38 KO).

Zdjęcie Deontay Wilder /AFP

"Brązowy Bombardier" ma już na koncie sześć skutecznych obron tytułu World Boxing Council. Ale to wciąż Anthony Joshua (20-0, 20 KO), król według WBA i IBF, uważany jest powszechnie za numer jeden.



"Chcę dać ludziom wielką walkę. Joshua natomiast chce przede mną spotkać się z jeszcze jednym słabszym rywalem i zgarnąć kolejne miliony. On może sobie na to pozwolić, po co więc miałby ryzykować starcie ze mną, czyli najgroźniejszym obecnie zawodnikiem wagi ciężkiej? Oni chcą stoczyć taką rozgrzewkową walkę z kimś innym i zebrać ostatnią dużą wypłatę przed konfrontacją ze mną" - przekonuje Amerykanin.