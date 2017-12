Deontay Wilder: Znokautuję Joshuę w pierwszej rundzie

Deontay Wilder (39-0, 38 KO) zapowiada, że Anthony'ego Joshuę (20-0, 20 KO) może spotkać taki sam los jak Bermane'a Stiverne'a, którego w listopadzie mistrz WBC w wadze ciężkie znokautował już w pierwszej rundzie.

Zdjęcie Deontay Wilder niedawno znokautował Bermane'a Stiverne'a /AFP

- Sądzę, że jestem po prostu lepszym pięściarzem. Koniec kropka. Myślę, że nie zdoła on przetrwać ze mną w ringu. Powtarzam ludziom, żeby nie byli zdziwieni, jeśli znokautuję go w pierwszej rundzie. Jak ktoś sądzi, że to tylko śmieciowe gadanie, to się przekonajmy - stwierdził "Brązowy Bombardier".

Eddie Hearn, promotor Joshuy, zarzucił ostatnio Wilderowi, że chce za pojedynek z jego pięściarzem zbyt dużych pieniędzy.

- Obaj ryzykujemy życie, stawiamy wszystko na jedną kartę dla uciechy tłumu. Dajmy ludziom to, czego chcą, zróbmy tę walkę. Sprawdźmy, kto jest najlepszy. A jeśli nie chcę walczyć, to trudno. Ja nadal będę mówić, że jestem najlepszy, dopóki ktoś nie udowodni, że się mylę - skomentował Wilder.

Amerykanin ma się zmierzyć w kolejnym pojedynku z Luisem Ortizem (28-0, 24 KO). Walka jest planowana na 3 marca.