Ewa Brodnicka powalczy o tytuł mistrzyni świata w boksie

Pięściarka Ewa Brodnicka (14-0, 2 KO) stoczy pojedynek o tytuł pełnoprawnej mistrzyni świata federacji WBO w wadze superpiórkowej z Niemką Ramoną Kuehne (26-1, 10 KO) na gali w Polsce. Świetne wieści w tej sprawie ogłosił promotor "Kleo" Mariusz Grabowski, który specjalnie w tej sprawie wybrał się na przetarg do Budapesztu.

Brodnicka jest posiadaczką pasa organizacji WBO w wersji tymczasowej. Teraz będzie miała szansę zdobyć właściwy tytuł, który należy do Ramony Kuehne. Za Niemką osiem udanych obron WBO, ale przed nią dziewiąta, premiująca Polkę, bo walka odbędzie się w naszej ojczyźnie.



- Walka o mistrzostwo świata WBO Brodnicka vs Kuehne wiosną w Polsce. Mistrzyni kontra mistrzyni tymczasowa. Prawdziwy sport. Nie wybieranie wygodnej rywalki i załatwianie akceptacji w federacji. Więcej szczegółów wkrótce - napisał na Twitterze Mariusz Grabowski, promotor "Kleo".



Swój cel szef grupy Tymex Boxing Promotion osiągnął w stolicy Węgier, gdzie udało mu się wywalczyć na drodze przetargu, by do starcia doszło wiosną na polskiej ziemi. Kwotę minimalną w przetargu ustalono na 10 tysięcy dolarów.

Nadzór nad przetargiem sprawował słynny Węgier Istvan "Koko" Kovacs, mistrz olimpijski z Atlanty (1996 rok), a także były mistrz świata i Europy, a po przejściu na zawodowstwo mistrz świata WBO oraz Europy EBU w wadze piórkowej.

Przepustkę do tego pojedynku Brodnicka wywalczyła sobie w maju, odnosząc zwycięstwo nad Irmą Adler podczas gali w Częstochowie. Półtora miesiąca później walczyła jeszcze z Viviane Obenauf, pokonując Brazylijkę w Ergo Arenie w Gdańsku.

