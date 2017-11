Izu Ugonoh kolejnym rywalem Tomasza Adamka?

Istnieje pomysł, by na kolejnej gali z cyklu Polsat Boxing Night wystąpili Tomasz Adamek, Adam Kownacki i Izu Ugonoh. Jedna z koncepcji zakłada bezpośrednie starcie 40-letniego "Górala" z Gilowic z Ugonohem, po którym ciemnoskóry Polak - w przypadku wygranej - mógłby symbolicznie przejąć pałeczkę od byłego dwukrotnego mistrza świata.

Zdjęcie Izu Ugonoh (z lewej) kontra Tomasz Adamek wiosną 2018 roku? /AFP Boks Izu Ugonoh miał problemy ze zdrowiem. "Wychodzę na prostą"

W rozmowie z Interią 31-letni Ugonoh przerwał milczenie , które trwało od przegranej w lutym walki z Dominikiem Breazeale’em. Mieszkający w Gdańsku Izu wyjaśnił, że nie tyle sam fakt porażki, co problemy ze zdrowiem, niemające bezpośredniego związku z walką i nokautem sprawiły, że nie mógł trenować i usunął się w cień.

Reklama

- Teraz wszystko już wychodzi na prostą, dlatego mogłem w końcu wrócić na salę i do zajęć. Na początku 2018 roku podam plany. Czy ponownie wylecę trenować do Stanów, czy może pozostanie w Polsce? Wszystko to zobaczymy. Na razie nie mówię też, kiedy będę walczył. Mam kilka dróg, którymi mógłbym pójść - przyznał Ugonoh.

Jedną z opcji jest walka w ojczyźnie i to nie z byle kim, bo właśnie Adamkiem, który już nie raz rozstawał się z ringiem, ale ciągle nie potrafi uczynić tego definitywnie. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Mateusz Borek, który organizował dwie ostatnie walki "Górala" wyjawił, z kim jego przyjaciel mógłby zaboksować wiosną 2018 roku.

"Może to być Dereck Chisora, może być Chris Arreola albo... Izu Ugonoh" - stwierdził dziennikarz i początkujący promotor.

W ostatnim pojedynku, stoczonym w sobotę na gali w Częstochowie, "Góral" pokonał na punkty Kameruńczyka Freda Kassiego i zdobył tytuł międzynarodowego mistrza Polski.

Art