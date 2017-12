Joshua i Kliczko z rundą roku 2017 w boksie. Ugonoh wysoko

Piąta runda bokserskiego pojedynku o mistrzostwo świata wagi ciężkiej pomiędzy Anthonym Joshuą (20-0, 20 KO) a Władymirem Kliczką (64-5, 53 KO) została uznana przez dziennikarzy ESPN za rundę roku 2017.

Zdjęcie Władymir Kliczko na deskach w piątej rundzie walki z Anthonym Joshuą /AFP

Dan Rafael, dziennikarz ESPN, pisze, że pojedynek, który pod koniec kwietnia oglądało na Wembley 90 tys. widzów, to już bokserski klasyk, choć pierwsze cztery rundy tego nie zapowiadały. - Emocje nie było do dramatycznej rundy piątej, która nadała ton reszcie tej świetnej walki o mistrzostwo wagi ciężkiej - stwierdził.

Na początku piątej odsłony Joshua odważniej zaatakował i zranił rywala, rozcinając mu skórę pod lewym okiem i w końcu posyłając na deski. Stary mistrz powstał, a młody lew próbował wykończyć robotę. Próby znokautowania Ukraińca kosztowały go jednak mnóstwo sił. Kliczko przetrwał kryzys, wykorzystał zmęczenie przeciwnika i z czasem to on przeszedł do ataku. Z trudem łapiący oddech Joshua słaniał się na nogach i wyglądało na to, że w każdej chwili może paść. Nadludzkim wysiłkiem wytrwał jednak do gongu.

Kliczce udało się w końcu przewrócić Anglika w rundzie kolejnej, ale tak jak wcześniej Joshui, tak i jemu nie udało się postawić kropki nad "i". Joshua odzyskał siły, wrócił do gry i w jedenastej rundzie dwukrotnie posłał Ukraińca na deski. Niedługo potem sędzia ringowy przerwał walkę.

Na liście ESPN znalazł się też polski akcent. Na czwartej pozycji sklasyfikowana została trzecia runda lutowej walki Izuagbe Ugonoha (17-1, 14 KO) z Dominikiem Breazeale'em (19-1, 17 KO). Polak ruszył w tym starciu do ataku, ale został skontrowany i sam znalazł się na macie. Kiedy wstał, obaj pięściarze już do końca rundy wymieniali potężne ciosy. W kolejnej odsłonie na deskach leżał Breazeale, ale ostatecznie to on był górą - w piątej rundzie znokautował Ugonoha.

Najlepsze rundy 2017 wg ESPN:

1. Joshua-Kliczko, runda 5.

2. Canelo-Gołowkin, runda 12.

3. DeGale-Jack, runda 12.

4. Breazeale-Ugonoh, runda 3.

5. Hurd-Trout, runda 6.

6. Molina-Redkacz, runda 3.

7. Roman-Salido, runda 8.

8. Valdez-Servania, runda 12.

9. Aleem-Chytrow, runda 3.

10. Baranczyk-Ramos, runda 3.