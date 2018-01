Kownacki: Walka trudniejsza niż powinna być

Adam Kownacki (17-0, 14 KO) miał od początku pod górkę. Już w pierwszej rundzie Iago Kiładze (26-2, 18 KO) złamał mu nos, więc Polak walczył nie tylko z nim, ale również bólem i własnymi słabościami.

Wideo Adam Kownacki - Iago Kiładze. Cała walka. Wideo

Kownacki wygrał efektownie przed czasem, lecz mimo wszystko nie był do końca zadowolony ze swojej postawy.



Od trzeciego starcia nasz "Babyface" zaczął powiększać przewagę. Posłał rywala na deski w czwartej odsłonie, a w szóstej po ładnej akcji dokończył dzieła zniszczenia. Tylko że on mierzy znacznie wyżej niż w zawodników pokroju Kiładze.

- Cóż, ta walka była dla mnie dużo trudniejsza niż powinna być. I to z mojej winy. Ale to kolejne cenne doświadczenie i nauka. Wygrałem, a to przecież najważniejsze - powiedział Kownacki, notowany w ostatnim rankingu federacji WBC na dwunastym miejscu.