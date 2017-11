Manny Pacquiao chce Conora McGregora. Wyczuł miliony

Niewykluczone, że sierpniowe starcie Floyda Mayweathera (50-0, 27 KO) z Conorem McGregorem (0-1) nie było ostatnim pojedynkiem Irlandczyka w bokserskim ringu. Chęć walki z "Notoriousem" wyjawił Manny Pacquiao (59-7-2, 38 KO). Pytanie, czy i jak szybko McGregor będzie mógł wrócić do zawodu.

Zdjęcie Conor McGregor (z prawej) w walce z Floydem Mayweatherem Jr. /JOHN GURZINSKI /AFP

Gdy w sierpniu Conor McGregor wychodził do ringu, by stoczyć swój pierwszy pojedynek bokserski w karierze, w którym jego rywalem był niepokonany i uznawany za jednego z najlepszych pięściarzy w historii Floyd Mayweather wiele osób naśmiewało się z Irlandczyka. Pamiętali o jego sparingach, w których nie wyglądał najlepiej. Przypominali jak przez dwanaście rund boksował z workiem treningowym, czym miał udowodnić, że jest znakomicie przygotowany pod względem kondycyjnym. Mnóstwo ludzi było przekonanych, że "Notorious" zostanie zmiażdżony, upokorzony, zabierze zabawki i czym prędzej wróci do UFC.

Tymczasem pewny siebie Irlandczyk zdołał wygrać kilka rund z "Pięknisiem". Wiadomo, od czwartego starcia był już bardzo zmęczony, co przeciwnik wykorzystał ostatecznie zwyciężając przez techniczny nokaut w 10. rundzie. Wiadomo, że gdyby McGregor walczył z mniej zardzewiałym, lepiej przygotowanym i przede wszystkim młodszym Mayweatherem, to walka potrwałaby zapewne nie dłużej, niż 3-4 rundy. Floyd dał mu się wystrzelać, a później spokojnie zrobił swoje. Jednak nie zmienia to faktu, że mistrz UFC w kategorii lekkiej zaprezentował się w swoim debiucie przyzwoicie.

Kasa misiu, kasa

Największe wrażenie robiły jednak liczby, o które chodziło od samego początku. Mayweather chciał wrócić, stoczyć bój z niezbyt wymagającym, ale dającym zarobić rywalem i takiego znalazł. Według ostatnich danych transmisja w systemie pay per view sprzedała się na poziomie 4,4 miliona, co oznacza, że tylko konfrontacja Mayweathera z Pacquiao wygenerowała lepszy wynik. Ponadto był to drugi pojedynek z największymi wpływami ze sprzedaży biletów w USA. Słowem - jak powiedziałby niestety zmarły kilka dni temu były selekcjoner reprezentacji Polski Janusz Wójcik: "Kasa misiu, kasa".

Nazwisko Filipińczyka nie zostało wymienione przypadkowo. Nie chodzi tylko o rekordy należące do niego i Mayweathera. Najwyraźniej w ostatnich dniach Pacquiao postanowił wziąć przykład z Amerykanina i zamiast rewanżu z niezbyt medialnym i przede wszystkim nieznanym w USA Jeffem Hornem uznał, że lepiej wyzwać na pojedynek McGregora.

Świat chce to zobaczyć?

O ile starcie McGregora z Mayweatherem było czymś nowym i mimo małych szans na zwycięstwo ludzie byli zainteresowani jak Irlandczyk poradzi sobie z powracającym z emerytury, 40-letnim i walczącym dość defensywnie pięściarzem, to w przypadku "Pac Mana" jest inaczej. Filipińczyk nadal jest aktywnym zawodnikiem, zawsze preferował ofensywę zamiast walki z kontry i nigdy nie bał się efektownych wymian. Oczywiście, najlepsze lata ma już za sobą, ale wydaje się, że byłby groźniejszym przeciwnikiem od Mayweathera. Także dlatego, że w korespondencyjnym pojedynku z Floydem chciałby czym prędzej udowodnić swoją wyższość.

Pytanie, czy ludzie chcieliby kupić taką walkę? Na pewno nie wygenerowałaby takich wyników, jak starcie "Mystic Maca" z "The Money", ale i tak sprzedałaby się przyzwoicie. Powody? McGregor liznął już boksu, ma większe doświadczenie związane z treningami, odpowiednim rozkładaniem sił oraz zdaje sobie sprawę jakie są jego najmocniejsze strony. Poza tym, a może przede wszystkim w konfrontacji z Pacquaio od początku zobaczylibyśmy więcej ciosów. "Pac Man" nie czekałby na rywala, tylko ruszył do przodu i atakował.

Czy McGregor jest zainteresowany takim starciem? Na razie nie odpowiedział na instagramową zaczepkę Pacquiao. Jednak niewykluczone, że nie będzie miał wyboru. Nie chodzi nawet o duże pieniądze, jakie mógłby zarobić za pojedynek. Po prostu narozrabiał i trudno powiedzieć, kiedy wróci do klatki, by wypełnić swoje obowiązki w UFC.

Wideo Floyd Mayweather: Rekordy są po to, żeby je poprawiać. Wideo

Tym razem przesadził

"Notorious" znany jest ze swojego krewkiego charakteru oraz faktu, że często jeździ na pojedynki klubowych kolegów. Nie inaczej było podczas odbywającej się w Dublinie gali Bellator 187, gdzie walczył jego przyjaciel Charlie Ward. Walka zakończyła się pomyślnie dla Warda, a McGregor, którego nawet nie było w narożniku wpadł do klatki i zaczął celebrować z triumfatorem. Nie spodobało się to sędziemu Markowi Goodardowi, któremu Irlandczyk podpadł już podczas gali UFC w Gdańsku. Odpowiedź McGregora? Odepchnął arbitra, nakrzyczał na niego, a już po opuszczeniu klatki uderzył otwartą ręką jednego ze stewardów pracujących dla Bellatora.

Eksperci są zgodni - gdyby McGregor poczekał 1-2 minuty, a wcześniej w ringu pojawił się lekarz, który opatrzyłby znokautowanego przez Warda przeciwnika zapewne nie byłoby problemu. Jednak mistrza UFC poniosły emocje, a konsekwencje mogą być dla niego bardzo przykre. Na pewno nie zostanie surowo ukarany przez UFC - jest zbyt dużą gwiazdą. Paradoksalnie, choć gala odbywała się w Irlandii jedną z osób sankcjonujących przedsięwzięcie był prezydent Związku Komisji Bokserskich i Sportów Walki Mike Mazzulli z Connecticut.

Jeśli Mazzulli będzie wnioskował o zawieszenie McGregora, a komisje sportowe wszystkich stanów w USA zgodzą się z jego opinią, to Irlandczyka może czekać kolejna długa przerwa od startów - mówi się nawet o roku zawieszenia. Ratuje go tylko jedno - do incydentu doszło podczas gali MMA i być może McGregor otrzyma zgodę na walki bokserskie.

Natomiast wiadomo już, że "Mystic Mac" nie wystąpi na kończącej rok gali UFC 219 w Las Vegas, gdzie nieoficjalnie miał się zmierzyć z tymczasowym mistrzem wagi lekkiej Tonym Fergusonem. Mazzulli potwierdził, że McGregor został wycofany z udziału w gali. Z kolei skruszony Irlandczyk przeprosił za swoje zachowanie tłumacząc, że "poniosły go emocje" i zawsze "uczy się na błędach".

Problem UFC

Federacja UFC ma spory problem. Z jednej strony może i powinna surowo ukarać McGregora - za podobne zachowanie w przeszłości został zwolniony inny zawodnik Jason High. Z drugiej, nikt nie chce drażnić Irlandczyka zdając sobie sprawę, że jest kurą znoszącą złote jajka. UFC, stan Nevada, stacje telewizyjne chcące zarobić na pay per view - każdy ma interes w tym, by McGregor walczył. Obecnie jest największą gwiazdą sportów walki. Pacquiao również doskonale zdaje sobie z tego sprawę i właśnie zrobił pierwszy krok ku milionom dolarów.

"Pac Man" nie ma już szans na wielkie walki. Były mistrz świata w ośmiu kategoriach wagowych ma 38 lat, jest bardzo zaangażowany w politykę i nie zawsze znajduje czas, by trenować na pełnych obrotach. Kontrowersyjna porażka w Australii z Jeffem Hornem sprawiła, że Filipińczyk częściowo stracił zaufanie do swojego promotora Boba Aruma, który zgodził się z werdyktem sędziów. Pacquiao wie, że jego czas powoli mija i postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Czas zarobić ostatnie duże pieniądze i wracać do domu. Tylko McGregor stanowi gwarancję sowitej wypłaty.

