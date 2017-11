Manuel Charr zdobył pas WBA w wadze ciężkiej

Niemiec Manuel Charr (31-4, 17 KO) wypunktował podczas gali w Oberhausen Rosjanina Aleksandra Ustinowa (34-2, 25 KO) i zdobył wakujący pas WBA w wadze ciężkiej.

Zdjęcie Manuel Charr /AFP

Ustinow miał niezły start, ale później coraz częściej do głosu dochodził Charr. W siódmej rundzie Niemiec wstrząsnął rywalem, ale nie zdołał go przewrócić. Zrobił to natomiast w starciu kolejnym. Po dwunastu sędziowie punktowali 116-111, 115-112 i 115-111 na korzyść Charra.

Wcześniej na tej samej gali kolejną wygraną zanotował Marek Jędrzejewski (13-0, 12 KO). Występujący w kategorii superpiórkowej Polak już w pierwszej rundzie za pomocą brutalnych ciosów na tułów rozprawił się z Węgrem Karolym Gallovichem (10-6, 0 KO).