Obóz Parkera odrzucił ofertę promotorów Joshuy

Promotor Anthony'ego Joshuy (20-0, 20 KO) Eddie Hearn skontaktował się z przedstawicielami mistrza wagi ciężkiej federacji WBO Josepha Parkera (24-0, 18 KO) i złożył ofertę. David Higgins natychmiast ją odrzucił, twierdząc, że prawdopodobnie jeszcze nigdy w historii boksu nie było tak "absurdalnej oferty". Do porozumienia daleko.

Zdjęcie Anthony Joshua (z lewej) i Eddie Hearn /AFP

Hearn szuka kolejnego rywala dla Joshuy. Mówiło się o walce z Deontayem Wilderem, ale promotor ma inne plany. Teraz Brytyjczyk najchętniej zestawiłby swojego pięściarza z czempionem WBO Josephem Parkerem. Jednak według przedstawicieli Nowozelandczyka oferta jaką przedstawił to żart.

- To najbardziej absurdalna, niezwykle słaba oferta. Niewykluczone, że to najbardziej obraźliwa oferta w historii boksu. Chcieliśmy 40 procent, co moim zdaniem jest całkiem rozsądne, biorąc pod uwagę, że pięściarz na to zasłużył i będzie to walka unifikacyjna. Oczywiście, powiedziałem wszystko Josephowi i wyśmiał ich ofertę, tak samo jak ja - powiedział promotor Parkera David Higgins.

- Nie zamierzam nawet odpowiadać. Nie sądzę, żeby rzeczywiście to Eddie Hearn złożył taką ofertę. Ktoś włamał się na jego konto, to jakiś oszust. Zawsze sądziłem, że Eddie szanuje boks, a Anthony Joshua nie chciałby obrazić Josepha Parkera - kontynuuje.

Higgins podkreślił, że jego klient może spokojnie poczekać. Stwierdził, że Joshua może się najpierw zmierzyć z mistrzem WBC Wilderem, a później Parker wyjdzie do ringu z Amerykaninem.

- Jeśli chcą walczyć z Wilderem, to proszę bardzo. Później zrobimy walkę z Wilderem z podziałem 50-50, o ile będzie miał trzy pasy. Możemy też walczyć z Joshuą w Anglii, ale 40 procent to absolutne minimum i nie zejdziemy niżej - podkreślił.

W swojej ostatniej walce Joshua wygrał przez techniczny nokaut w 10. rundzie z Carlosem Takamem. Z kolei Parker pokonał w Manchesterze Hughie Fury'ego przez decyzję dwa do remisu.



PiOn