Tony Bellew: Joshua generuje olbrzymie pieniądze

Tony Bellew (29-2-1, 19 KO) porównuje Anthony'ego Joshuę (20-0, 20 KO) do Mike'a Tysona. Anglik wie, że to pięściarze o zupełnie innych gabarytach i stylu walki, ale podkreśla, że tak jak kiedyś Tyson, tak dziś Joshua sieje postrach i generuje wielkie zyski.

Zdjęcie Anthony Joshua i Joseph Parker zmierzą się 31 marca /AFP

"To właśnie Joshua stanowi powód, dla którego Fury wraca do boksu. Nie mam co do tego wątpliwości. Joshua jest motywacją dla każdego zawodnika wagi ciężkiej. Generuje olbrzymie pieniądze. Jest marzeniem każdego promotora - stwierdził były mistrz wagi junior" ciężkiej.



"Joshua to Mike Tyson wersja 2018, tyle że bez kontrowersji. Nie mówię, że jest Tysonem, ale też stanowi standard dla swojej generacji. Jest wzorem do naśladowania i każdy chce z nim walczyć, bo zarobi za taki pojedynek miliony. Inni zawodnicy wagi ciężkiej, tacy jak Wilder czy Fury, nie zarobią za walki pomiędzy sobą takiej kasy" - dodał.



Joshua stoczy kolejną walkę 31 marca w Cardiff. Jego rywalem w pojedynku o trzy z czterech najważniejszych tytułów mistrzowskich będzie Joseph Parker (24-0, 18 KO).



"Parker przechwala się, że ma granitową szczękę, ale to ostatnia rzecz, jaką można się chwalić. W boksie nie chodzi o to, jak twardą masz szczękę, chodzi o to, żeby rywal w ogóle twojej szczęki nie dotknął i o to, żebyś ty obijał jego. Parker nie ma gabarytów, aby móc dyktować warunki w walce z Joshuą. Może będzie miał jakieś szanse, jeśli dotrwa do ósmej rundy, ale wątpię, aby tyle wytrzymał" - skomentował Bellew.