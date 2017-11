Trener Bellewa nie chce słyszeć o walce z Furym

Trener Tony'ego Bellewa (29-2-1, 19 KO) nie chce nawet słyszeć o walce swojego podopiecznego z Tysonem Furym (25-0, 18 KO), który zaproponował, że zastąpi kontuzjowanego Davida Haye'a (28-3, 26 KO) i zmierzy się z pięściarzem z Liverpoolu.

Zdjęcie Tony Bellew /AFP

"Jest za duży. To wielki, wysoki, a do tego bardzo bystry w ringu zawodnik. Nie ma mowy, abym był zainteresowany taką walką" - oznajmił Dave Coldwell.



Rewanż Bellew - Haye miał się odbyć w grudniu, ale wobec urazu tego drugiego zostanie być może przeniesiony na 24 marca lub 5 maja. Obóz Bellewa na tę chwilę raczej nie bierze pod uwagi walki z kimś innym, chyba że dostałby ofertę pojedynku o mistrzostwo świata z Josephem Parkerem (24-0, 18 KO), posiadaczem tytułu WBO.



"Musimy zobaczyć, jakie mamy opcje. Gdyby Parker był dostępny, gdyby gra była warta świeczki, to można by pójść w tym kierunku" - stwierdził szkoleniowiec Bellewa.