Tyson Fury: Zrzucanie wagi nie potrwa długo. Chcę znokautować Joshuę

Wygląda na to, że Tyson Fury (25-0, 18 KO) coraz poważniej podchodzi do kwestii powrotu na ring. Anglik związał się z firmą menedżerską MTK Global, która będzie mu doradzać na kolejnym etapie kariery.

W wydanym oświadczeniu firma podkreśliła, że będzie odgrywać kluczową rolę w bokserskiej przyszłości 29-latka. Zapewniła też, że Fury cały czas jest w treningu i zamierza wkrótce powrócić na szczyt wagi ciężkiej.

- Kocham boks, potrzebuję, żeby wrócił do mojego życia. W tej chwili ciężko pracuję nad zrzuceniem wagi i osiągnięciem formy, która pozwoli mi ponownie wejść do ringu. Nie potrwa to długo, a jak już się stanie, to będę się rozglądać za rywalem, z którym zmierzę się na początku 2018 roku - powiedział Fury.

- Opcji jest mnóstwo. Każdy chce się ze mną zmierzyć i zarobić. Usiądziemy zatem i kogoś wybierzemy, wszyscy jednak wiedzą, jakich przeciwników chcę najbardziej. Chcę znokautować Anthony'ego Joshuę i Deontaya Wildera, wierzę, że zanim do tych walk dojdzie, oni zunifikują już tytuły w wadze ciężkiej - dodał.

Fury po raz ostatni boksował w listopadzie 2015 roku. Pokonał wówczas jednogłośnie na punkty Władimira Kliczkę.