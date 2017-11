Arjen Robben: Byłbym zachwycony, gdyby Jupp Heynckes został na kolejny sezon

Skrzydłowy Bayernu Monachium Arjen Robben przyznał, że możliwość dalszej pracy z Juppem Heynckesem byłaby dla niego ogromną przyjemnością. Nie jest tajemnicą, że Holendra z obecnym trenerem "Bawarczyków" łączą bardzo dobre stosunki.

- To byłaby przyjemność! - odpowiedział entuzjastycznie Robben na pytanie niemieckiego "Bildu" o ewentualne przedłużenie umowy Bayernu z Heynckesem.



- Wszystko idzie nam naprawdę dobrze. Jeśli ktoś zna klub od podszewki, to właśnie on. Wie także, co jest potrzebne w dzisiejszym futbolu - powiedział holenderski skrzydłowy.

Heynckes na początku października przejął stanowisko trenera Bayernu, po tym jak zwolniony został Carlo Ancelotti. Pod jego wodzą klub wygrał wszystkie osiem rozegranych spotkań.



Robben, który u Ancelottiego był zawodnikiem wykorzystywanym w rotacji składu, dla Heynckesa stał się piłkarzem niezbędnym - pod jego wodzą Holender opuścił jedynie 17 z 750 możliwych do rozegrania minut. Dodatkowo obaj panowie doskonale znają się z czasów, gdy w sezonach 2011/12 i 2012/13 Bayern dwukrotnie docierał do finału Ligi Mistrzów. Wówczas Robben także był kluczowym graczem w układance 72-letniego szkoleniowca.

Doświadczony pomocnik przyznał jednak, że nie wie, jakie będą dalsze losy szkoleniowca.

- Nie znam dokładnych planów klubu, ani tego, co o sprawie myśli sam trener - zakończył Robben.

Bayern jest obecnie liderem tabeli Bundesligi. Zajmuje też drugie miejsce w grupie B Ligi Mistrzów i ma już zapewniony awans do fazy play-off. W środę o godzinie 20.45 zmierzy się z Anderlechtem Bruksela. Relację na żywo z tego spotkania znajdziecie tutaj.

