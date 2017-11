Bayern Monachium pokonał 3-0 (2-0) FC Augsburg w sobotnim meczu 12. kolejki Bundesligi. Dwie bramki dla Bawarczyków zdobył Robert Lewandowski. Debiutanckie trafienie w lidze niemieckiej uzyskał Bartosz Kapustka, ale jego Freiburg przegrał z VfL Wolfsburg 1-3 (0-2).

Zdjęcie Robert Lewandowski (z prawej) świętuje zdobycie bramki z Arturo Vidalem /PAP/EPA

Kapitan reprezentacji Polski trafiał w każdym z sześciu meczów na Allianz Arenie od początku sezonu. Przed nim dokonał tego tylko legendarny Gerd Mueller w sezonie 1972/1973. Piłkarze Bayernu podtrzymali perfekcyjny bilans Juppa Heynckesa, który wrócił z emerytury, by ratować sezon obrońców tytułu. Bawarczycy wygrali wszystkie osiem spotkań pod wodzą nowego-starego trenera we wszystkich rozgrywkach. Dla Heynckesa było to też 500. zwycięstwo w niemieckiej lidze (174 jako piłkarz, 326 jako trener).

W sobotę monachijczycy nie mieli najmniejszych problemów z rozmontowaniem Augsburga. Poza Lewandowskim niezły mecz rozegrał też pomocnik Arturo Vidal, który zdobył pierwszą bramkę dla gospodarzy i asystował przy jednym z goli Polaka. Chilijczyk szczęśliwie odnalazł się w podbramkowym zamieszaniu i z bliskiej odległości w 31. minucie pokonał bramkarza mocnym strzałem pod poprzeczkę. Jeszcze przed przerwą Chilijczyk ładnym prostopadłym podaniem obsłużył Lewandowskiego, który płaskim strzałem uzyskał 12. trafienie w sezonie.

Na początku drugiej połowy Lewandowski poprawił swój dorobek, wykorzystawszy jak na treningu dokładne dośrodkowanie w pole karne Joshuy Kimmicha.



Bayern wykorzystał potknięcia RB Lipsk w spotkaniu z Bayerem. Wicelider zremisował w Leverkusen 2-2 i strata do ekipy z Monachium wynosi sześć punktów. Ralph Hasenhuettl, trener RB Lipsk, może mieć pretensje do swoich podopiecznych, bo przez znaczną część drugiej połowy grali oni w przewadze zawodnika po czerwonej kartce dla Benjamina Henrichsa.

Lewandowski nie był jedynym skutecznym polskim piłkarzem w sobotę na niemieckich boiskach. W Wolfsburgu do siatki trafił Bartosz Kapustka. To jego pierwsze trafienie w Bundeslidze. Były zawodnik Cracovii pojawił się na murawie w 53. minucie, a w 68. dał na krótko bramkę gościom z Freiburga kontaktową. 20-letni pomocnik sprytnie wykorzystał niezdecydowanie obrońców, wbiegł w pole karne i pokonał bramkarza mocnym strzałem pod poprzeczkę. Było to jednak trafienie na otarcie łez, bo Freiburg przegrał ostatecznie 1-3 i po dwunastu meczach zajmuje w tabeli trzecie miejsce od końca z dorobkiem ośmiu punktów.

Jakub Błaszczykowski z powodu problemu z plecami nie znalazł się w kadrze meczowej Wolfsburga. Pod nieobecność skrzydłowego reprezentacji Polski "Wilki" odniosły pierwsze zwycięstwo w Bundeslidze pod wodzą trenera Martina Schmidta. W zespole gości cały mecz na ławce rezerwowych przesiedział bramkarz Rafał Gikiewicz. Wolfsburg zajmuje 13. miejsce i ma 14 punktów.

W pozostałych meczach Hoffenheim zremisował u siebie 1-1 z Eintrachtem Frankfurt. W ekipie gospodarzy z ławki nie podniósł się Eugen Polanski.

FSV Mainz pokonał na swoim terenie FC Koeln 1-0. W kadrze meczowej gości zabrakło Pawła Olkowskiego.

PK



12. kolejka Bundesligi, mecze sobotnie - wyniki:

Bayern Monachium - FC Augsburg 3-0 (2-0)

1-0 Arturo Vidal (31.)



2-0 Robert Lewandowski (38.)



3-0 Robert Lewandowski (49.)

VfL Wolfsburg - SC Freiburg 1-3 (2-0)

1-0 Yannick Gerhardt (3.)



2-0 Yunus Malli (29.)



2-1 Bartosz Kapustka (69.)

3-1 Yunus Malli (70.)

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 1-1 (0-1)

0-1 Kevin-Prince Boateng (13.)



1-1 Mark Uth (90.)



FSV Mainz - FC Koeln 1-0 (1-0)

1-0 Daniel Brosinski (43.)

Bayer Leverkusen - RB Lipsk 2-2 (1-1)

0-1 Timo Werner (13. - k.)

1-1 Leon Bailey (44.)



1-2 Emil Forsberg (54. - k.)

2-2 Kevin Volland (74.)