Bayern Monachium. Xabi Alonso: Radykalna zmiana w krótkim czasie

W czasie gdy w Polsce żniwo zbiera "dobra zmiana", w Monachium na tym nie poprzestali. - Wraz z przyjściem Juppa Heynckesa wszystko zmieniło się radykalnie - ocenił w rozmowie ze "Sport Bildem" były pomocnik Bayernu Xabi Alonso, który latem zakończył karierę.

Mistrzowie Niemiec weszli w sezon z Carlo Ancelottim, ale włoski szkoleniowiec sukcesywnie tracił zaufanie włodarzy klubu. Czarę goryczy przelała klęska w Paryżu w 2. kolejce tegorocznej edycji Ligi Mistrzów.

Gdy do powrotu na ławkę dał się namówić Heynckes, zespół mistrza Niemiec odrodził się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Według Alonso jest to nie tyle dobra, co po prostu radykalna zmiana.

"Z Juppem Heynckesem wszystko zmieniło się radykalnie w bardzo krótkim czasie. Teraz dosłownie da się poczuć nową atmosferę. Widać to na twarzach zawodników" - powiedział Xabi Alonso.

Za Heynckesem przemawiają też wyniki. Na dziewięć meczów pod wodzą nowego-starego trenera Bayern wygrał osiem. Zremisował jedynie z RB Lipsk w 1/16 finału Pucharu Niemiec, choć i tak awansował do najlepszej ósemki po serii rzutów karnych.