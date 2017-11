Borussia Dortmund - Schalke 4-4. Amine Harit: Te derby przejdą do historii

Odrobić cztery gole w derbach, i to Zagłębia Ruhry, to jak wygrać! Z tego założenia wyszedł pomocnik Schalke Amine Harit, który był jednym z bohaterów sobotniego meczu w Dortmundzie. Borussia prowadziła w 25. minucie 4-0, ale goście z Gelsenkirchen po szalonym pościgu doprowadzili do remisu 4-4.

Zdjęcie Amine Harit (z lewej) cieszy się ze zdobycia bramki /PAP/EPA

20-letniego pomocnika zabrakło w wyjściowym składzie Schalke, ale pojawił się na murawie już w 33. minucie, gdy trener Domenico Tedesco zdecydował się na podwójną zmianę. Tedesco nic nie ryzykował, bowiem jego zespół przegrywał wtedy już 0-4. Po przerwie to goście strzelili cztery gole.

- Jestem wniebowzięty. Te derby przejdą do historii. To był niewiarygodny "comeback", którego nikt się nie spodziewał - opowiadał z wypiekami na twarzy Amine Harit. Młody pomocnik w 65. minucie zmniejszył straty na 2-4, strzelając debiutanckiego gola w Bundeslidze. Harit wytrwał do końca derbów, choć ostatnie minuty rozgrywał z zagryzionymi zębami, ponieważ doznał kontuzji łydki.

- Moja łydka czuje się trochę lepiej. Ostatnie 10 minut meczu były dla mnie ciężkie, ale chciałem zostać na boisku, by pomóc drużynie. Nawet nie wiem, jak opisać to, co poczułem, gdy Naldo strzelił na 4-4. To było jak sen. Chciałem podziękować kibicom, którzy nie opuścili nas, gdy było 0-4. Nikt nie myślał, że damy radę, więc w sumie to smakuje jak zwycięstwo - skwitował Amine Harit.

Dzięki remisowi w derbach Zagłębia Ruhry Schalke utrzymało się na podium w tabeli Bundesligi.

łup