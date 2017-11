Borussia Dortmund - Schalke 4-4. Tedesco: To było po prostu piekło

To były niezwykłe derby Zagłębia Ruhry. Borussia Dortmund, mimo że prowadziła 4-0 na Signal Iduna Park, tylko zremisowała z Schalke 04 Gelsenkirchen. "Przegrywać 0-4 na tym stadionie, w takiej atmosferze i to po 25 minutach, to po prostu piekło" - powiedział Domenico Tedesco, szkoleniowiec ekipy gości.

"Trudno jest zanalizować tak szalony mecz. Trenerzy obu drużyn będą potrzebować trochę czasu, aby wyeliminować błędy popełnione przez obie strony" - mówił włoski szkoleniowiec.



"Jeśli mam być szczery to, po naszej postawie w pierwszej połowie, nie wierzyłem że będziemy w stanie wywalczyć tutaj choćby punkt. Dlatego, to jeszcze lepiej smakuje. Z piłkarskiego punktu widzenia druga połowa w naszym wykonaniu była wspaniała i mogę za nią tylko chwalić zawodników" - stwierdził Włoch.

"Borussia natarła na nas od samego początku. Zdawało się, że każdy strzał w kierunku naszej bramki, to był gol. Nie jest łatwo przejść nad czymś takim do porządku dziennego. Fakt, że nam się udało, jest imponujący" - tłumaczył Tedesco.

"Przegrywać 0-4 na tym stadionie, w takiej atmosferze i to po 25 minutach, to po prostu piekło" - dodał.

"W przerwie postawiliśmy sobie za cel, aby wygrać drugą połowę. Fakt, że udało nam się jeszcze wywalczyć punkt, jest niewiarygodny. Pokazaliśmy, że mamy charakter i mentalność" - powiedział Tedesco.

