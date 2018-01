Borussia - Freiburg. Aubameyang wraca do kadry dortmundczyków

Pierre-Emerick Aubameyang wraca do kadry Borussii Dortmund przed sobotnim meczem 20. kolejki Bundesligi z Freiburgiem. Gabończyk, którym interesuje się Arsenal Londyn, nie grał w dwóch ostatnich spotkaniach swojego zespołu.

Najlepszy strzelec poprzedniego sezonu Bundesligi został zawieszony 14 stycznia, przed meczem z VfL Wolfsburg (0-0). Napastnik nie stawił się dzień wcześniej na spotkanie wewnętrzne drużyny, zwołane przez trenera Petera Stoegera.

Gabończyk nie wystąpił również w kolejnym spotkaniu - w ubiegły piątek z Herthą Berlin (1-1).

Z kolei w listopadzie Aubameyang został odsunięty od meczu z VfB Stuttgart m.in. za spóźnienie na trening drużyny. Wówczas jego zespół przegrał 1-2.

W piątek trener Stoeger poinformował jednak, że piłkarz ma za sobą "bardzo dobry, profesjonalny tydzień treningowy, pełen skupienia". W efekcie zawodnik wraca do kadry Borussii.

W klasyfikacji strzelców obecnego sezonu Bundesligi Aubameyang jest drugi. Ma 13 goli i o cztery ustępuje Robertowi Lewandowskiemu z Bayernu Monachium.

Od pewnego czasu coraz głośniej mówi się o transferze Aubameyanga do Arsenalu, który szuka piłkarza do ataku po odejściu do Manchesteru United Alexisa Sancheza. Na razie jednak Gabończyk pozostaje w Borussii.