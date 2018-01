Bundesliga: cały mecz Piszczka, Borussia znowu bez wygranej

Hertha Berlin zremisowała z Borussią Dortmund 1-1 (0-0) w piątkowym meczu 19. kolejki Bundesligi. Pełne 90 minut w drużynie gości rozegrał Łukasz Piszczek. Odbudowujący formę po długiej przerwie spowodowanej kontuzją reprezentant Polski wyglądał dobrze fizycznie, ale jego występ należy ocenić jako przeciętny.

Zdjęcie Shinji Kagawa żałuje niewykorzystanej sytuacji /Getty Images

Bundesliga - terminarz, wyniki, strzelcy oraz tabela!

Reklama

19. kolejka Bundesligi rozpoczęła się w piątkowy wieczór od meczu dwóch drużyn, które w obecnym sezonie raczej rozczarowują swoich kibiców. 11. w tabeli Hertha Berllin podejmowała 4. Borussię Dortmund, która na Stadion Olimpijski przyjechała bez sprawiającego problemy dyscyplinarne i szykującego się do transferu do Premier League Pierre'a-Emericka Aubameyanga. Nie zabrakło za to Łukasza Piszczka, który przed laty występował w drużynie z Berlina.

Polak tradycyjnie rozpoczął mecz w wyjściowej "11" na pozycji prawego obrońcy, a przed sobą miał niezwykle dynamicznego Christiana Pulisicia. Współpraca polsko-amerykańskiego duetu nie układała się jednak najlepiej, chociaż to właśnie po dośrodkowaniu Amerykanina goście stworzyli sobie w 14. minucie dogodną sytuację do strzelenia gola. Bardzo zły strzał głową oddał jednak wtedy Japończyk Shinji Kagawa.

Po bezbarwnej i bezbramkowej pierwszej połowie druga rozpoczęła się od mocnego uderzenia gospodarzy. Już po 45 sekundach świetną klepką w okolicach linii pola karnego popisali się były piłkarz Legii Warszawa Ondrej Duda i Valentino Lazaro, a płaskie dośrodkowanie tego drugiego na gola sprytnym, kontrującym strzałem lewą nogą zamienił Davie Selke.

Stracona bramka skłoniła w końcu piłkarzy Borussii do podkręcenia tempa, wciąż mieli oni jednak duże problemy ze sforsowaniem dobrze ustawionej defensywy Herthy. Najbardziej aktywny był Pulisic, który w 57. minucie oddał mocny strzał pod poprzeczkę. Dobrą interwencją popisał się jednak golkiper gospodarzy Stefan Kraft, który wskoczył tuż przed meczem do podstawowej "11", gdyż na rozgrzewce kontuzji doznał Rune Jarstein.

W 62. minucie berlińczycy mieli szansę na przypieczętowanie wygranej. Znakomite prostopadłe podanie posłał wtedy Per Ciljan Skjelbred, a Salomon Kalou sprytnie uderzył piłkę obok próbującego skrócić kąt Romana Buerkiego. Niestety dla gospodarzy sprawę pokpił Duda, który wbił ją do pustej bramki, chociaż powinien zdawać sobie sprawę, że w momencie strzału Iworyjczyka znajdował się na spalonym.

Dziewięć minut później zemściło się to na gospodarzach. W polu karnym obrońcami Herthy zakręcił Jadon Sancho, a dośrodkowanie zaledwie 17-letniego Anglika Kagawa tym razem nie zmarnował. Japończyk dobrze ustawił się przy dalszym słupku bramki Krafta i w 71. minucie strzałem głową doprowadził do remisu.

Ostatni kwadrans upłynął pod znakiem zdecydowanych ataków piłkarzy Borussi. Najlepszą szansę na zdobycie kompletu punktów wypracowali oni sobie w 82. minucie za sprawą akcji dwóch nastolatków, lecz Sancho w dogodnej sytuacji nie trafił w bramkę po zagraniu Szweda Alexandra Isaka. Z kolei dwie minuty później świetnym refleksem wykazał się Kraft, który odbił piłkę po strzale z woleja Jeremy'ego Toljana.

Hertha Berlin - Borussia Dortmund 1-1 (0-0)

Bramki: 1-0 Davie Selke (46.), 1-1 Shinji Kagawa (71.).

Wojciech Malinowski