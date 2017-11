Bundesliga. Mesut Oezil wróci do Schalke?

Czy wkrótce będziemy świadkami wielkiego powrotu do Bundesligi? Schalke 04 Gelsenkirchen interesuje się pozyskaniem z Arsenalu Mesuta Oezila. Choć w klubie nie wykluczają takiego rozwiązania, podkreślają, że nie jest ono planowane na najbliższe miesiące.

Zdjęcie Mesut Oezil. /AFP

To właśnie w Gelsenkirchen Oezil rozpoczynał dorosłą przygodę z piłką nożną. W barwach Schalke 04 debiutował w Bundeslidze, w 2006 roku. Rozegrał wtedy w niebieskich barwach 30 spotkań ligowych. Następnie przeniósł się do Werderu Brema, gdzie jego talent eksplodował. W 2010 roku, za około 15 milionów euro, trafił do wielkiego Realu Madryt. Po trzech sezonach gry dla "Królewskich" w końcu zakotwiczył w Arsenalu.

Reklama

Reprezentant Niemiec nadal nie przedłużył z "Kanonierami", wygasającego po trwających rozgrywkach, kontraktu. Z tego powodu nie brakuje plotek związanych z nowym klubem Oezila.

W niemieckich mediach pojawił się również temat powrotu rozgrywającego do Schalke. Przewodniczący rady nadzorczej klubu z Gelsenkirchen - Clemens Toennies nie ukrywa, że takie rozwiązanie brane jest pod uwagę.

- Cały czas mam świetny kontakt z Mesutem. Zdecydowanie bylibyśmy w stanie rozważyć jego powrót, byłoby to dobre rozwiązanie dla obydwu stron - powiedział Toennies w rozmowie z "Kickerem".

- Zapewniam jednak, że nie dołączy on do nas w przyszłym sezonie - zaznacza.

Oezilem interesują się również takie kluby jak Manchester United i Inter Mediolan. Niemiec łączony jest również z Barceloną.

MAK