Bundesliga. Riccardo Grym przeszedł do Borussii Moenchengladbach

Reprezentant Polski do lat 19 Riccardo Grym przeniósł się z Bayeru 04 Leverkusen do Borussii Moenchengladbach. Utalentowany pomocnik do tej pory nie zadebiutował jeszcze w seniorskiej piłce.

Urodzony w Leverkusen 18-letni gracz był do tej pory graczem "Aptekarzy", w barwach których grał w juniorskiej Bundeslidze. W ubiegłym roku Grym zaliczył nawet dwa występy w Młodzieżowej Lidze Mistrzów.

Środkowy pomocnik był reprezentantem Polski w kategorii U15, U16, U18, a obecnie U19. W tej ostatniej zagrał w sześciu z siedmiu spotkań kadry w 2017 roku.

O transakcji poinformowała agencja zawodnika, BS Sport Agency.

