Hertha Berlin - Borussia Dortmund 1-1. Kuriozalny błąd Ondreja Dudy

Hertha Berlin zremisowała z Borussią Dortmund 1-1 (0-0) w piątkowym meczu 19. kolejki Bundesligi. Antybohaterem berlińczyków był Ondrej Duda, który "zabrał" swojej drużynie gola. Łukasz Piszczek rozegrał całe spotkanie.

Zdjęcie Jeremy Toljan (z prawej) w pojedynku z Valentino Lazaro /PAP/EPA

Dortmundczycy podeszli do meczu na Olympiastadion bez Pierre'a-Emericka Aubameyanga, który myślami już dawno opuścił Borussię. W składzie zespołu Petera Stoegera nie zabrakło natomiast Łukasza Piszczka.

Polski akcent znalazł się także po drugiej stronie boiska. W wyjściowym składzie berlińczyków wyszedł były piłkarz Legii Warszawa - Ondrej Duda.

Zespół Petera Stoegera przed meczem zajmował czwarte miejsce w tabeli, tracąc do trzeciego Schalke 04 Gelsenkirchen zaledwie punkt. Hertha, która była rewelacją ubiegłego sezonu, w obecnych rozgrywkach nie radzi sobie tak dobrze i zajmuje 11. lokatę, ale to bardzo mylące, bo, przy bardzo spłaszczonej tabeli, do dortmundczyków traciła zaledwie pięć "oczek".



Borussia zaatakowała po kwadransie. Prawą stroną przedarł się Christian Pulisic i świetnie wypatrzył Shinjiego Kagawę. Japończyk był dobrze ustawiony, ale nie trafił w światło bramki gospodarzy.



Hertha odpowiedziała sześć minuty później ze stałego fragmentu gry. Tuż nad poprzeczką, z rzutu wolnego, uderzył Marvin Plattenhardt. Kilkanaście minut później Plattenhardt wystąpił w roli podającego, a minimalnie chybił Niklas Stark.



Podopieczni Pala Dardaia skuteczniejsi byli po przerwie. Valentino Lazaro kapitalnie wymienił piłkę z Ondrejem Dudą, a następnie zacentrował do Davida Selke. Piłki nie zdołał "przeciąć" Sokratis Papastatopulos, a Niemiec technicznym strzałem nie dał szans Romanowi Buerkiemu.



Podrażnieni dortmundczycy mogli odpowiedzieć już w 57. minucie. Thomas Kraft znakomicie interweniował jednak po strzale Pulisicia.



W 63. minucie doszło do kuriozalnej sytuacji, która pozbawiła berlińczyków dwubramkowej przewagi. Salomon Kalou uderzył na bramkę, ale piłkę, która zamierzała do bramki, dotknął jeszcze Duda. Słowak był jednak na spalonym i arbiter nie uznał trafienia.



Zamiast gola dla Herthy, padła bramka dla Borussii. Defensywa berlińczyków zlekceważyła Jadona Sancho przy linii końcowej, a ten dośrodkował wprost na głowę Kagawy, który "szczupakiem" wpisał się na listę strzelców.

Dziewięć minut przed końcem meczu triumf ekipie Stoegera mogli zapewnić nastolatkowie. 18-letni Alexander Isak efektownie zagrał piętą do 17-letniego Sancho, a ten stanął oko w oko z bramkarzem. Anglikowi zabrakło jednak zimnej krwi, bo piłka przeleciała obok bramki.



Borussia walczyła o zwycięskiego gola do samego końca. W 85. minucie z woleja huknął Jeremy Toljan, ale na posterunku znów był fenomenalnie dysponowany Kraft. Chwilę później minimalnie chybił natomiast Isak.



Dortmundczycy zrównali się punktami z Schalke, ale lokalny rywal może poprawić dorobek punktowy, bo w niedzielę zagra z Hannoverem 96.



KK



Hertha Berlin - Borussia Dortmund 1-1 (0-0)

1-0 David Selke (46.)

1-1 Shinji Kagawa (71.)