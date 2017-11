SC Freiburg - FSV Mainz 2-1. Bartosz Kapustka zmieniony w przerwie

SC Freiburg pokonał FSV Mainz 2-1 w 13. kolejce Bundesligi. Pomocnik gospodarzy Bartosz Kapustka grał w pierwszej połowie.

Zdjęcie Piłkarz Freiburga Bartosz Kapustka blokuje strzał Gerrita Holtmanna z FSV Mainz /PAP/EPA

Bartosz Kapustka strzelił gola w poprzednim ligowym meczu Freiburga (porażka 1-3 z VfL Wolfsburg) i zapracował na pozycję w wyjściowym składzie, ale w sobotę dostał jedynie 45 minut. Polski pomocnik został zmieniony w przerwie.

Sześć minut po zmianie stron Freiburg objął prowadzenie po golu Nilsa Petersena w kuriozalnych okolicznościach.

Danny Latza chciał wycofać piłkę do swojego bramkarza, ale nie dostrzegł napastnika gospodarzy. Petersen wykorzystał koszmarny błąd rywala. Dopadł do futbolówki, minął bramkarza i z narożnika pola bramkowego kopnął piłkę do siatki.

W doliczonym czasie gry Florian Kath podwyższył na 2-0 po kontrze i choć rywale błyskawicznie odpowiedzieli, to na więcej już zabrakło im czasu.

Polski bramkarz Freiburga Rafał Gikiewicz oglądał mecz z ławki rezerwowych.

SC Freiburg - 1. FSV Mainz 2-1 (0-0)

Bramki:



1-0 Nils Petersen (51.)

2-0 Florian Kath (90. + 1 z podania Christian Guentera)

2-1 Emil Berggreen (90. + 2 z podania Daniela Brosinskiego)