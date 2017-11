Formuła 1. Bolidy stracą płetwę rekina

Kibice Formuły 1 musza przygotować się na spore zmiany w wyglądzie bolidów w sezonie 2018. Największą nowością będzie oczywiście system ochrony kokpitu zwany halo, czyli aureolą. Ale to nie wszystko. W przyszłym roku zniknie też tzw. płetwa rekina, czyli owiewka znajdująca się na pokrywie silnika, za głową kierowcy.

Zdjęcie Bolid Kimiego Raikkonena ma jeszcze płetwę, w przyszłym sezonie to się zmieni. /AFP

O ile halo to zmiana, która wizualnie nikomu się nie podoba, to pozbycie się płetwy korzystnie wpłynie na wygląd samochodów. Pozbycie się owiewki przebiegło w typowy dla Formuły 1 sposób. Zespoły nie potrafiły porozumieć się, w jakim kształcie płetwa może zostać utrzymana i zdecydowano, że wobec tego zniknie całkowicie.

Kilka zespołów intensywnie zabiegało o to, by utrzymać mniejszą płetwę.

Ma to związek z aerodynamiką, ale jest też wykorzystywane do prezentowania logotypów. Weto tym planom postawił jednak zespół McLarena i projekt nie uzyskał wymaganej jednomyślności.

- To trochę skomplikuje nam sprawę - powiedział dyrektor techniczny Force India Andrew Green.

- Musimy przeprojektować część samochodu, która już od pewnego czasu jest rozwijana. Zakładaliśmy, że pokrywa silnika zostanie taka sama.

Teraz musimy ją zaprojektować od nowa.

- Nie jest to wielki kłopot, ale musimy zrobić rzecz, której nie zakładaliśmy - dodał Green.

Szef McLerna Eric Boullier broni decyzji o wecie i nie rozumie, dlaczego zespoły wylewają teraz żale.

- Wszyscy chcieli zrobić coś, czego nie było w regulaminie na sezon 2018. Przegłosowaliśmy to wiele miesięcy temu, by jeździć bez płetwy. Teraz się okazuje, że inni chcą ją zostawić, bo testowali takie części w tunelu aerodynamicznym. To wasza sprawa, przecież znaliście regulamin - mówi Boullier.

W niedzielę w Abu Zabi odbędzie się ostatni wyścig sezonu 2017. Dla kilku zespołów stawka jest ogromna, bo wyższe miejsce w klasyfikacji konstruktorów oznacza większe pieniądze, ale ekipy skupiają się już na przygotowaniu szybkiego samochodu zgodnego z regulacjami na sezon 2018.

