Formuła 1: Bottas wygrał ostatni wyścig w sezonie

Fin Valtteri Bottas (Mercedes GP) wygrał na torze Yas Marina w Abu Zabi ostatni w sezonie wyścig o Grand Prix Formuły 1. Jego partner z teamu Brytyjczyk Lewis Hamilton, który już wcześniej zapewnił sobie tytuł mistrza świata, był w niedzielę drugi.

Na najniższym stopniu podium stanął Niemiec Sebastian Vettel (Ferrari), który dzięki temu został wicemistrzem świata. Walczył o to jeszcze z Bottasem - przegrałby, gdyby zajął w niedzielę dziewiąte miejsce lub niższe.

W klasyfikacji końcowej Hamilton wyprzedził Niemca o 46 punktów.

- Niechętnie to przyznaję, ale Lewis był w tym sezonie lepszy. Zasłużył na tytuł mistrzowski - powiedział Vettel.

Bottas wygrał wyścig o GP po raz trzeci w tym sezonie. Wcześniej był kierowcą Williamsa i nie odniósł ani jednego triumfu.

- To dla mnie naprawdę ważna wygrana, szczególnie po nie najlepszej środkowej części sezonu. My, Finowie, nie okazujemy emocji, ale to nie znaczy, że ich nie odczuwamy. Jestem przeszczęśliwy, dziękuję wszystkim za wsparcie - powiedział triumfator.

W klasyfikacji konstruktorów już wcześniej pewny pierwszego miejsca był Mercedes GP. Niemiecki team zwyciężył po raz czwarty z rzędu. Na drugiej pozycji uplasowało się Ferrari.

Sezon F1 się zakończył, ale polskich kibiców wciąż czekają emocje. W przyszłym tygodniu na torze w Abu Zabi testy ma odbyć Robert Kubica. Polak zasiądzie w bolidzie Williams-Mercedes. Jest jednym z kandydatów na następcę Brazylijczyka Felipe Massy, który w niedzielę wystartował po raz ostatni w karierze (zajął 10. miejsce).

O miejsce w teamie ubiegają się także Rosjanie Siergiej Sirotkin i Daniił Kwiat, Niemiec Pascal Wehrlein i Brytyjczyk Paul Di Resta. Zdaniem opiekującego się tą dyscypliną w BBC dziennikarza Andrew Bensona, Kubica jest jednak "pierwszym wyborem" Williamsa.

Grand Prix Abu Zabi - wyniki:

1. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 1:34:14.063

2. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) strata 3,899 s

3. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 19,330

4. Kimi Raikkonen (Finlandia/Ferrari) 45,386

5. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 46,269

6. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 1.25,713

7. Sergio Perez (Meksyl/Force India-Mercedes) 1.32,062

8. Esteban Ocon (Francja/Force India-Mercedes) 1.38,911

9. Fernando Alonso (Hiszpania/McLaren) 1 okr.

10. Felipe Massa (Brazylia/Williams-Mercedes) 1 okr.

11. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) 1 okr.

12. Stoffel Vandoorne (Belgia/McLaren) 1 okr.

13. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 1 okr.

14. Pascal Wehrlein (Niemcy/Sauber-Ferrari) 1 okr.

15. Brendon Hartley (Nowa Zelandia/Toro Rosso-Renault) 1 okr.

16. Pierre Gasly (Francja/Toro Rosso-Renault) 1 okr.

17. Marcus Ericsson (Szwecja/Sauber-Ferrari) 1 okr.

18. Lance Stroll (Kanada/Williams-Mercedes) 1 okr.

nie ukończyli:

Carlos Sainz Jr (Hiszpania/Renault), Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull)

Klasyfikacja końcowa kierowców:

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 363 pkt

2. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 317

3. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 305

4. Kimi Raikkonen (Finlandia/Ferrari) 205

5. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull) 200

6. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 168

7. Sergio Perez (Meksyk/Force India-Mercedes) 100

8. Esteban Ocon (Francja/Force India-Mercedes) 87

9. Carlos Sainz Jr (Hiszpania/Renault) 54

10. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 43

11. Felipe Massa (Brazylia/Williams-Mercedes) 43

12. Lance Stroll (Kanada/Williams-Mercedes) 40

13. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) 28

14. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 19

15. Fernando Alonso (Hiszpania/McLaren) 17

16. Stoffel Vandoorne (Belgia/McLaren) 13

17. Jolyon Palmer (W. Brytania/Renault) 8

18. Pascal Wehrlein (Niemcy/Sauber) 5

19. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso-Renault) 5

20. Marcus Ericsson (Szwecja/Sauber-Ferrari) 0

21. Pierre Gasly (Francja/Toro Rosso-Renault) 0

22. Antonio Giovinazzi (Włochy/Haas-Ferrari) 0

23. Brendon Hartley (Nowa Zelandia/Toro Rosso-Renault) 0

Klasyfikacja końcowa konstruktorów:

1. Mercedes GP 668 pkt

2. Ferrari 522

3. Red Bull 368

4. Force India-Mercedes 187

5. Williams-Mercedes 83

6. Renault 57

7. Toro Rosso-Renault 53

8. Haas-Ferrari 47

9. McLaren 30

10. Sauber-Ferrari 5