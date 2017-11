Formuła 1. Jacques Villeneuve: Lance Stroll potrzebuje w Williamsie słabszego kolegi

Mistrz świata Formuły 1 z 1997 roku Jacques Villeneuve znany jest z wyrazistych komentarzy. Przekonali się o tym polscy kibice, gdy Kanadyjczyk skrytykował pomysł powrotu Roberta Kubicy do F1. Tym razem Villeneuve znowu nawiązał do obsady w zespole Williamsa. Jego zdaniem Lance Stroll, który jest pewniakiem na sezon 2018, potrzebuje partnera słabszego od siebie.

Stroll zdobył w tym sezonie 40 punktów w klasyfikacji kierowców, o dwa mniej od lidera Williamsa Felipe Massy. W ostatnim wyścigu o GP Brazylii został jednak przez Massę zdeklasowany i dlatego Villeneuve został zapytany o receptę na poprawę wyników Strolla.

- Występ Lance’a w Brazylii nie był imponujący. Prawie został zdublowany przez kolegę z teamu. Na koniec pękła mu opona, więc zyskał wymówkę. Ale to nie był weekend do zapamiętania - mówi były mistrz świata na łamach Autosportu.

- Czego Stroll potrzebuje, by się poprawić? Słabszego kolegi w zespole! Musi coś wymyślić i może zmiana partnera pomoże - zaskoczył Kanadyjczyk.

Faworytem do zajęcia drugiego samochodu Williamsa jest Robert Kubica, o którym Villeneuve dwa miesiące temu mówił tak:

- Myślę, że gdyby Kubica nie miał tej kontuzji, to nie dostałby drugiej szansy. To kwestia medialności, a inni kierowcy bardziej zasługują na szansę. Dlatego uważam, że to wstyd. W swoim ostatnim sezonie Kubica przegrywał z Witalijem Pietrowem. Wygrał jeden wyścig, jak Maldonado. A później co osiągnął? - irytował się Villeneuve.



