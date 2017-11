Oszustwo na Roberta Kubicę! Fikcyjna zbiórka pieniędzy na starty w F1

Okazuje się, że oszuści są zdolni do wszystkiego, wykorzystując do swoich nikczemnych celów znane postaci i głośne tematy. Teraz ofiarą padł Robert Kubica, a na Facebooku powstała strona "Zbiórka dla Roberta Kubicy", na której autor gromadzi środki na starty krakowianina w Formule 1, podając w tym celu numer konta bankowego.

Zdjęcie Ta zbiórka na rzecz Roberta Kubicy jest oszustwem /printscreen/Facebook /

Sprawa jest poważna, a ponad wszelką wątpliwość jest zwykłym oszustwem, o czym informują osoby z branży motoryzacyjnej. Wszystkich kibiców i sympatyków Kubicy, przed lekkomyślnym wykonaniem przelewów, przestrzega m.in. dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Cezary Gutowski, który od lat śledzi karierę sportowca i ma z nim kontakt.

"Moi mili. Jak to zwykle bywa w takich chwilach, ktoś próbuje się obłowić na kibicowskich sercach. Z całą pewnością mogę Was ostrzec, że akcja "zrzutki" na starty Roberta to oszustwo! Nic takiego nie ma miejsca. Nie dajcie się nabrać i przekażcie to ostrzeżenie innym" - zaapelował redaktor.

Fanpage działa od kilku dni i niebawem zapewne zostanie zablokowany, ale póki co warto zaapelować do wszystkich, by nie dołączyli do niechlubnego grona osób oszukanych metodą "na Kubicę".

Zdjęcie Tymi słowami oszustw zwrócił się do ludzi dobrej woli / printscreen/Facebook /

Oszust postanowił obłowić się na głośnym temacie, związanym z wielce prawdopodobnym podpisaniem przez Polaka dwuletniego kontraktu z zespołem Williamsa. Przy tej okazji wielokrotnie, jak to w motosporcie, pojawiał się tematu wkładu własnego sportowca, czyli zaplecza sponsorów, którzy ponownie "wejdą" z Kubicą do świata F1.

