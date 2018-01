Jaromir Jagr bliski opuszczenia NHL

Jaromir Jagr został wystawiony na listę transferową przez swój klub Calgary Flames. 45-letni skrzydłowy będzie dostępny dla klubów z NHL do poniedziałkowego południa. Jeśli nikt nie zgłosi się po czeskiego skrzydłowego, po tym terminie będzie mógł dołączyć do dowolnej drużyny na świecie. Spekuluje się, że będzie to HC Kladno.

Zdjęcie Jaromir Jagr /SID

To oznaczałoby, że czeski weteran pozostałą część sezonu spędziłby w Europie. Jagr pochodzi z Kladna i jest właścicielem miejscowego klubu, który występuje na drugim poziomie rozgrywkowym (1. česká hokejová liga). Jeśli do poniedziałkowego południa nie zgłosi się po niego żaden klub z NHL, jego umowa z Flames zostanie rozwiązana za porozumieniem stron.

Reklama

W 22 meczach obecnego sezonu Jagr strzelił jednego gola i zanotował sześć asyst. Na lodowisku spędzał średnio 13 minut na mecz, występując głównie w czwartej linii. W październiku podpisał roczną umowę z ekipą z Calgary wartą milion dolarów. 14 stycznia klub umieścił go na liście kontuzjowanych zawodników z adnotacją o urazie dolnych partii ciała.

W poprzednim sezonie jego średnia we Florida Panthers wynosiła 17 minut w każdym meczu. Jagr zakończył tamte rozgrywki z 16 golami i 30 asystami.

Czech jest jednym z najlepszych hokeistów w historii NHL. W punktowej klasyfikacji wszech czasów jest drugi, a w liczbie strzelonych goli trzeci. Do drugiego miejsca w liczbie rozegranych meczów w NHL (do Gordiego Howe’a) brakuje mu 34 występów.