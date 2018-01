Hokejowa reprezentacja Polski. Ted Nolan podał skład na EIHC w Katowicach

Kanadyjski trener hokejowej reprezentacji Polski Ted Nolan powołał 28 zawodników na mecze z Włochami, Kazachstanem i Węgrami w ramach turnieju EIHC, który od 16 do 18 lutego rozgrywany będzie w Katowicach na lodowisku Jantor. Jednym z debiutantów w reprezentacji jest Jan Steber.

Zdjęcie Jan Steber /Piotr Matusiewicz /Newspix

32-letni czeski napastnik od 27 stycznia 2015 roku posiada polskie obywatelstwo. Obecny sezon to trzeci, w którym Jan Steber występuje w barwach MH Automatyki Gdańsk.

- To dla mnie szczególna chwila. Bardzo cieszę się z powołania i zrobię wszystko by wywalczyć miejsce w reprezentacji Polski. Każdy uprawiający jakikolwiek sport robi to po to by być jak najlepszym. Powołanie do kadry to jest właśnie to o czym marzy każdy sportowiec. Nie ma nic ważniejszego niż reprezentacja swojego kraju, a Polska to teraz moja ojczyzna - nie kryje wzruszenia Jan Steber.



- Oczywiście urodziłem się w Ostrawie, grałem w kadrach Czech U17, U18 i U20. W 2009 roku związałem się jednak z Polską i jestem z tego bardzo zadowolony. Mam polską dziewczynę Monikę. Razem wychowujemy dwóch synów, 10-letniego Oliwiera i 3-letniego Jana. Mieszkamy w domy w miejscowości Grabiny Zameczek, mamy 22 kilometry do Gdańska. Na tarasie dumnie powiewają dwie flagi, polska i czeska. Teraz reprezentację Polski prowadzi nowy trener Ted Nolan. Wierzę, że pokażę się mu z jak najlepszej strony i będą pomocny polskiej reprezentacji - mówi Jan Steber, który zgodnie z przepisami IIHF-u może wystąpić w biało-czerwonych barwach na kwietniowych MŚ na Węgrzech.



W kadrze znaleźli się również John Murray i Alexander Szczechura. Obaj są w trakcie procesu uzyskiwania polskiego paszportu.

Plan zgrupowania reprezentacji:

12-15 lutego 2018 r. - Zgrupowanie szkoleniowe w Katowicach Janowie

16 lutego 2018 r. - Mecz międzypaństwowy: Polska - Włochy (Katowice Janów)

17 lutego 2018 r. - Mecz międzypaństwowy: Polska - Kazachstan (Katowice Janów)

18 lutego 2018 r. - Mecz międzypaństwowy: Polska - Węgry (Katowice Janów)

Kadra:

Bramkarze



1. Murray John (GKS Tychy)

2. Odrobny Przemysław (TatrySki Podhale Nowy Targ)

3. Raszka Ondrej (JKH GKS Jastrzębie)



Obrońcy

1. Ciura Bartosz (GKS Tychy)

2. Dąbkowski Bartosz (Comarch Cracovia)

3. Górny Kamil (GKS Tychy)

4. Jaśkiewicz Oskar (TatrySki Podhale Nowy Targ)

5. Kruczek Maciej (Comarch Cracovia)

6. Pociecha Bartłomiej (GKS Tychy)

7. Rompkowski Mateusz (Comarch Cracovia)

8. Tomasik Damian (TatrySki Podhale Nowy Targ)

9. Wajda Patryk (Comarch Cracovia)

10. Wanacki Jakub (Tauron KH GKS Katowice)

Napastnicy

1. Cichy Michael (GKS Tychy)

2. Dziubiński Krystian (Comarch Cracovia)

3. Fraszko Bartosz (Tauron KH GKS Katowice)

4. Kapica Damian (Comarch Cracovia)

5. Kolusz Marcin (TatrySki Podhale Nowy Targ)

6. Kowalówka Sebastian (KS Unia Oświęcim)

7. Malasiński Tomasz (Tauron KH GKS Katowice)

8. Neupauer Bartłomiej (TatrySki Podhale Nowy Targ

9. Salamon Błażej (TMH Polonia Bytom)

10. Steber Jan (MH Automatyka Gdańsk)

11. Szczechura Alexander (GKS Tychy)

12. Urbanowicz Maciej (Comarch Cracovia)

13. Witecki Jakub (GKS Tychy)

14. Wronka Patryk (Tauron KH GKS Katowice)

15. Zapała Krzysztof (TatrySki Podhale Nowy Targ)

Terminarz Euro Ice Hockey Challenge z udziałem reprezentacji Polski seniorów:

Lodowisko Jantor, ul. Nałkowskiej 11.

16.02.2018 - piątek

godz. 16:30 Kazachstan - Wegry

godz. 20:00 Polska - Włochy



17.02.2018 - sobota

godz. 16:30 Węgry - Włochy

godz. 20:00 Polska - Kazachstan

18.02.2018 - niedziela

godz. 15:30 Włochy - Kazachstan

godz. 19:15 Polska - Węgry