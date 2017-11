Ted Nolan powołał kadrę hokeistów na mecze w Kanadzie

Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie w grudniu wyjedzie do Kanady, gdzie rozegra trzy mecze towarzyskie z zespołami z kraju "Klonowego Liścia".

- Ten wylot to moja koncepcja na przygotowania do tego, co dla nas najważniejsze. W Kanadzie czeka nas dużo pracy i kontrolne potyczki - wyjaśnia Ted Nolan, selekcjoner "Biało-Czerwonych".



- Nie zabraknie ciekawych doświadczeń. Planujemy też spotkania z ludźmi, którzy nas odwiedzą i podzielą się swoimi pomysłami i koncepcją na hokej. Chcemy, żeby ta podróż była owocną nauką, by moi zawodnicy skorzystali na kontakcie z innym hokejem. Wszystko ma na celu budowę polskiej drużyny jako silnego i zjednoczonego zespołu, takiego, który razem będzie zmierzał w określonym celu - dodaje Nolan.



Kadra zbierze się w Katowicach we wtorek 5 grudnia. Wieczorem nie lada gratka czeka na fanów hokeja w Warszawie. Reprezentacja odbędzie bowiem dwugodzinny trening na Torwarze.



Dwa dni po przylocie do Kanady, w piątek 8 grudnia podopieczni Teda Nolana zmierzą się ze Stoney Creek Generals. Rywal naszej kadry to zespół rywalizujący na co dzień w lidze Allan Cup Hockey, dwukrotny mistrz rozgrywek zasadniczych i dwukrotny zdobywca Robertson Cup, czyli fazy play-off. Swoje spotkania ekipa Generals rozgrywa na lodowisku Gateway Ice Centre w Stoney Creek, nieopodal miasta Hamilton.



Dwa dni później, 10 grudnia "Biało-Czerwoni" będą rywalizować z drużyną University of New Brunswik Varsity Reds. To przedstawiciel akademickiej ligi USSPORTS, mistrz tych rozgrywek z dwóch ostatnich sezonów.



Zgrupowanie za wielką wodą zakończy kontrolny mecz w Bouctouche. 14 grudnia przeciwnikiem reprezentacji Polski będzie New Brunswick Senior "A" All Stars, zespół złożony z czołowych zawodników występujących w ligach uniwersyteckich.





