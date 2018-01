100 mln dolarów dla trenera Sebastiana Janikowskiego

John Gruden wrócił na ławkę trenerską Oakland Raiders. Z występującym w lidze futbolu amerykańskiego NFL klubem związał się 10-letnim kontraktem. W tym czasie ma zarobić 100 mln dolarów, co jest rekordową kwotą. Zawodnikiem Raiders jest Sebastian Janikowski.

Zdjęcie Sebastian Janikowski /AFP

Gruden pracował w Oakland w latach 1998-2001. Po tym, jak został zwolniony, objął Tampa Bay Buccaneers. Z drużyną z Florydy od razu dotarł do Super Bowl, a w nim pokonał... Raiders. Buccaneers opuścił w 2008 roku, a następnie został ekspertem stacji ESPN.

Raiders sezon 2017 zakończyli z bilansem sześciu zwycięstw oraz 10 porażek i nie awansowali do trwającej obecnie fazy play off. Z posadą trenera 31 grudnia pożegnał się Jack Del Rio.

Z powodu kontuzji Janikowski nie wystąpił w żadnym meczu rozgrywek 2017. Przyszłość w NFL blisko 40-letniego kopacza jest niepewna, bo właśnie kończy się jego kontrakt.

Pochodzący z Wałbrzycha zawodnik został wybrany do Raiders w drafcie w 2000 roku. Jest klubowym liderem w liczbie rozegranych meczów (268) i zdobytych punktów (1799). Jest również ligowym rekordzistą pod względem celnych uderzeń z odległości co najmniej 55 jardów (ok. 50,3 m). Ma na koncie aż 55 takich kopnięć. Najlepszy wynik to 63 jardy (57,6 m) w meczu z Denver Broncos w 2011 roku.