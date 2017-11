Bartosz Leoniewski wygrał kulturystyczne show w Las Vegas

Zwycięstwem Polaka, 28-letniego Bartosza Leoniewskiego, zakończył się występ w światowym show "Fitness America Weekend" w Las Vegas, gdzie Polak zajął 1. miejsce. Kulturysta z Warszawy nie może uwierzyć w to, co się stało. - Powoli to do mnie dociera - napisał uradowany sportowiec.

Przepustką do wyjazdu na finał zawodów "Musclemania World" było zwycięstwo Leoniewskiego, odniesione podczas krajowych zawodów w Warszawie. Wygrana przed własną publicznością dała byłemu piłkarzowi stołecznych klubów z niższych klas rozgrywkowych przepustkę do Las Vegas, by spełnić swoje marzenia.

Pieczołowicie opracowany plan przygotowań, w którym ważną rolę odegrali m.in. specjalista od dietetyki, a także fachowiec od pozowania na scenie, trwał wiele tygodni. Żmudna i ciężka praca opłaciła się, przynosząc fantastyczny owoc w "stolicy hazardu".

- Las Vegas zdobyte - napisał szczęśliwy Polak na swoim profilu na Facebooku. - Cieszę się bardzo, bo konkurencja była ogromna i nie wiedziałem, co mnie czeka - zaznaczył.

Warto dodać, że Musclemania to światowa federacja, promująca naturalną kulturystykę, a jej najbardziej rozpoznawalnymi zawodnikami są: Simeon Panda, Ulisses Jr, Chul Soon, a także Samuel Dixon.

Kończący się rok jest bardzo udany dla mieszkającego obecnie we Wrocławiu sportowca. Złota passa rozpoczęła się w lipcu, od wspomnianych zawodów w stolicy, a następnie przyszedł wielce udany start w Berlinie. Sprawdzian formy 28-latek zdał celująco, zdobywając w Niemczech złoty medal. Ukoronowaniem było show w Las Vegas, okraszone kolejnym sukcesem w kategorii "classic".

- Ten sukces ma wielu ojców - przyznał zawodnik, dziękując między innymi żonie Pauli Banot-Leoniewskiej, swojemu najwierniejszemu kibicowi, obecnie trenerce personalnej.

- Teraz czas rozpocząć wycieczkę po Stanach Zjednoczonych - ogłosił uradowany Leoniewski.