HME hokeistów na trawie: Polska - Belgia 3-7 w półfinale

Polscy hokeiści na trawie ulegli w Antwerpii Belgii 3-7 (0-3) w półfinale halowych mistrzostw Europy. Podopieczni Karola Śnieżka w niedzielę o brązowy medal zmierzą się z Niemcami, a w finale Belgia zagra z Austrią.

"Biało-Czerwoni" nie mieli zbyt wiele do powiedzenia w półfinałowym pojedynku. Bardzo szybko stracili dwie bramki, a przy stanie 0-2 nie wykorzystali rzutu karnego.

- Ta sytuacja miała duży wpływ na to, co działo się na boisku. Zagraliśmy bardzo nieskutecznie, bo były jeszcze słupki i sporo niewykorzystanych szans - powiedział trener reprezentacji Karol Śnieżek.

Gospodarze turnieju tylko raz stanęli na podium halowych ME - w 1976 roku. Dwa lata temu występowali jeszcze w drugiej dywizji.

Rywalem Polaków o brązowy medal będą Niemcy, którzy w półfinale trochę nieoczekiwanie przegrali po karnych zagrywkach z Austrią 3-4 (w regulaminowym czasie był remis 2-2). W fazie grupowej Polacy ulegli Niemcom 1-8.

- Awans do półfinału jest już dla nas wykonaniem planu i małym sukcesem, ale skoro jesteśmy już w tej czwórce, to nie zamierzamy zająć ostatniego miejsca w tym gronie. Chcemy do domu wrócić z medalem - dodał selekcjoner.

Mistrzostwa zakończą się w niedzielę.

Wyniki:

półfinały

Polska - Belgia 3-7 (0-3)

Bramki: Krystian Makowski (36., 40., karny), Artur Mikuła (39.); dla Belgii - Gaetan Dykmans (2.), Maxime Plennevaux (4., 31.), Tanguy Zimmer (16., 21., karny), Pierre Louis Mariate (27.), Nicolas Vandiest (36.).

Austria - Niemcy 2-2 (2-2)

mecze o miejsca 5-8

Dania - Szwajcaria 3-6 (3-2)

Czechy - Rosja 4-3 (1-3)

tabela

5. Czechy 2 6 13-4

6. Szwajcaria 2 3 9-7

7. Rosja 2 3 7-7

8. Dania 2 0 4-15