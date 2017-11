Katowice gospodarzem MŚ w badmintonie w 2019 roku

Katowice będą gospodarzem mistrzostw świata w badmintonie w 2019 roku. Kandydatura stolicy Górnego Śląska okazała się lepsza od oferty duńskiego Kolding.

Impreza odbędzie się w nowej formule - jako turniej grup wiekowych wraz z festiwalem badmintona. Decyzja o lokalizacji imprezy została podjęta podczas zjazdu Międzynarodowej Federacji Badmintona (BWF) na Jamajce - poinformował katowicki magistrat.

"To kolejny, pozytywny sygnał wskazujący, że badminton dobrze się rozwija i obejmuje swym zasięgiem cały świat. Spoglądając na aspekty techniczne, logistyczne i społeczne zawarte w ofercie oczekujemy wydarzenia wysokiej jakości, które przyniesie satysfakcję wszystkim zawodnikom" - powiedział cytowany w komunikacie prezydent BWF Poul-Erik Hoyer.

Przed wydaniem decyzji Katowice odwiedził delegat federacji.

"Duże wrażenie zrobiła nasza infrastruktura sportowa, transportowa i konferencyjna. Co najważniejsze, nasze miasto wywarło ogólnie bardzo pozytywne wrażenie na przedstawicielu BWF. Podkreślał on także, że naszym atutem jest duże doświadczenie w organizowaniu międzynarodowych wydarzeń, takich jak np. Intel Extreme Masters, czy Mistrzostwa Świata i Europy w piłce siatkowej" - ocenił prezydent miasta Marcin Krupa.

Jego zdaniem badmintonowe MŚ stworzą kolejną szansę na promocję Katowic i całej ponad dwumilionowej metropolii w skali globalnej.

"Złożyliśmy aplikację, bo jesteśmy świadomi własnych atutów, a tylko aktywne działania w zakresie pozyskiwania takich wydarzeń przynoszą owoce. Dowodem na to jest nasz status miasta-gospodarza Szczytu Klimatycznego w 2018 i Międzynarodowej Konferencji Antydopingowej w 2019 roku, czy też tytuł Miasta Kreatywnego Muzyki UNESCO zdobyty w 2015 roku" - zaznaczył prezydent.

Mistrzostwa Świata odbędą się w Katowicach najprawdopodobniej na przełomie lipca i sierpnia 2019 roku. Na parkiecie Spodka powstanie 14 boisk do badmintona, a część połączonego z tą halą tunelem Międzynarodowego Centrum Kongresowego ma służyć jako zaplecze treningowe.

"Dołożymy starań, by zorganizować świetną imprezę adresowaną do wszystkich - także do juniorów i seniorów-amatorów. Chcemy wciągnąć w to wydarzenie całe miasto" - dodał Ireneusz Górniok, członek lokalnego komitetu organizacyjnego Polskiego Związku Badmintona.

Związek wraz z władzami miasta zadeklarowały przygotowanie cyklu imprez towarzyszących o charakterze edukacyjno-sportowym, mających na celu popularyzację tej dyscypliny sportu.