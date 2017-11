PŚ w biegach. Justyna Kowalczyk odpadła w ćwierćfinale

Justyna Kowalczyk nie awansowała do półfinału sprintu techniką klasyczną Pucharu Świata w biegach narciarskich w fińskiej Ruce.

Zdjęcie Justyna Kowalczyk /fot. Grzegorz Momot /PAP

Kowalczyk w eliminacjach zajęła dopiero 27. miejsce ze stratą blisko 10 sekund do triumfatorki Szwedki Idy Ingemarsdotter. Dwie pozostałe Polki Urszula Łętocha i Ewelina Marcisz zajęły odległe lokaty. Klęskę w eliminacjach zaliczyły Norweżki. Do ćwierćfinałów nie zdołały zakwalifikować się tak znakomite biegaczki jak Marit Bjoergen, Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng czy Ingvild Oestberg.



Rywalkami podopiecznej Aleksandra Wierietielnego w 1/4 finału były: Norweżka Kathrine Harsem, Szwedki - Evelina Settlin oraz Stina Nilsson, Amerykanka Rosie Brennan i Finka Kerttu Niskanen.

Nasza mistrzyni nie wystartowała najlepiej. Na pierwszym wirażu Kowalczyk była przedostatnia, ale w dalszej fazie dystansu przesunęła się do przodu. Najważniejszy był jednak jedyny na trasie bardzo trudny podbieg. Na nim Polka wysunęła się na trzecią pozycję. Jej strata od prowadzących Nilsson i Harsem była jednak duża. Szwedka i Norweżka bez problemów zajęły dwa pierwsze miejsca i awansowały do półfinału. Na ostatniej prostej Kowalczyk wyprzedziła jeszcze Settlin. Polka minęła linię mety jako czwarta, a jej czas 3.18,12 nie pozwolił zakwalifikować się do 1/2 finału jako "lucky loser".

Znakomicie w ćwierćfinałach spisały się Szwedki. Aż pięć zawodniczek z tego kraju zakwalifikowało się do półfinału. Sztuki tej dokonały: Charlotte Kalla, Ida Ingemarsdotter, Anna Haag, Stina Nilsson i Linn Soemskar. Stawkę półfinalistek uzupełniły: Sadie Bjornsen (USA), Sophie Caldwell (USA), Julia Biełorukowa (Rosja), Natalia Nieprajewa (Rosja), Jewgienija Szapowałowa (Rosja), Kathrine Harsem (Norwegia) oraz Krista Parmakoski (Finlandia).

