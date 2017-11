Justyna Kowalczyk bohaterką cyklu Ones to Watch. Wideo

Justyna Kowalczyk spotkała się z dziennikarzem Eurosportu i opowiedziała o swoim życiu i przygotowaniach do igrzysk. Zanim jednak zobaczysz ją w cyklu Ones to Watch, w sobotę czeka ją walka w biegu na 10 km. Transmisja w Eurosporcie 1 od 10:45.